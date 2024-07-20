У Львові затримано двох осіб, які підпалювали авто військових за гроші

Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором

У Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за «швидкі» та «легкі» гроші палили авто військовослужбовців. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на замовлення», – ідеться у повідомленні.

За словами Білошицького, зараз СБУ має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, а також розпалювальні суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.

У Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення".



СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій. pic.twitter.com/APKjI5JGTX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024

Їм обом вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України

«Продовжуємо виявляти та затримувати поплічників ворога. Відповідатимуть всі», – додав Білошицкьий.

Раніше в Одесі чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, після чого напав на військовослужбовців, які проходили реабілітацію.

До слова, у Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.