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Посол з особливих доручень МЗС України пояснив, як треба рятувати Придністров’я від Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Посол з особливих доручень МЗС України пояснив, як треба рятувати Придністров’я від Росії
Дипломат: Росія дискредитувала себе як країна-посередник і гарант у переговорному процесі з питань придністровського врегулювання
фото з відкритих джерел

Роговей: «Переговори щодо Придністров’я недієздатні, якщо посередником є Росія»

Україна не бачить можливим продовження перемовин з питань придністровського врегулювання у форматі, де залучена Росія. Тому на даному етапі найефективнішим інструментом вважається прямий діалог між Кишиневом та Тирасполем. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Паун Роговей.

За його словами, Росія дискредитувала себе як країна-посередник і гарант у переговорному процесі з питань придністровського врегулювання у міжнародному форматі «5+2». 

«Почавши варварську війну проти України, Росія порушила міжнародне право, правила і принципи, у зв’язку з чим українська сторона не бачить можливим продовження перемовин у згаданому міжнародному форматі за участі країни-агресора», – наголосив Роговей.

На переконання посла з особливих доручень, перебування у цьому форматі Росії робить його недієздатним, тому на даному етапі найефективнішим інструментом бачиться діалог у форматі «1+1» – прямі переговори й консультації між Кишиневом і Тирасполем. Паун Роговей додав, що Україна надавала і надаватиме сприяння молдовській стороні у досягненні кінцевої мети переговорного процесу, а саме реінтеграції Придністров’я у Молдову.

«Водночас недієздатність міжнародного переговорного формату «5+2» ставить на порядок денний необхідність його перезавантаження. З урахуванням початку переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу придністровське врегулювання має стати питанням європейського порядку денного, в тому числі у сфері безпеки», – пояснив дипломат.

Виходячи з цього, Україна розглядає доцільною розбудову вже на даному етапі фундаменту для майбутнього міжнародного переговорного формату. Роговей стверджує, що цей формат з одного боку, забезпечив би відновлення суверенітету й територіальної цілісності Республіки Молдова та нівелювання будь-якого негативного впливу на цей процес з боку Росії, а з іншого – відповідав би пріоритетам Молдови щодо її інтеграції в ЄС.

Нагадаємо, «5+2» є дипломатичною платформою, започаткованою ще 2005 року, у складі представників Молдови й Придністров'я (учасників конфлікту), а також України, РФ та ОБСЄ (посередників), Європейського Союзу і США (спостерігачів).

Москва завжди використовувала цей переговорний формат для тиску на Молдову та Україну. На ненепідконтрольній молдовській території залишається значна кількість військових РФ, і  не тільки у складі оперативної групи російських військ (ОГРВ): з російських військових також сформовано так звану миротворчу місію, і вони є у складі так званих збройних сил Придністров’я, в лавах яких хоч і значаться місцеві чоловіки, однак керівництво здійснюють силовики Збройних сил РФ.

Як офіційно заявляє Москва, оперативна група російських військ, а це близько 1500 осіб, охороняє склади боєприпасів у селищі Ковбасна, що за кілька кілометрів від кордону з Україною. Там зберігаються старі боєприпаси ще з часів СРСР. Цей контингент давно мав покинути територію Молдови (до 2003 року, відповідно до рішення Стамбульського саміту ОБСЄ у 1999 році, а також згідно з резолюцією ООН 2018 року), але Росія не поспішає його виводити.

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Теги: боєприпаси росія Молдова Україна правила переговори Придністров'я Москва

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