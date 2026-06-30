Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лубінець відреагував на мобілізацію батька, що самостійно виховував п'ятирічну дитину

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець відреагував на мобілізацію батька, що самостійно виховував п'ятирічну дитину
Омбутсман доручив Представнику в Дніпропетровській області невідкладно з'ясувати всі обставини цієї ситуації
фото з мережі

Лубінець вважає, що потібно чесно розбирати кожен такий випадок. Не для конфлікту. А для справедливості

У Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, який самостійно виховував п'ятирічну доньку. Коли батька забрали, дівчинка перебувала у дитсадку і фактично залишилася без нагляду близьких. За словами керівниці закладу, після розлучення чоловік сам опікувався дитиною. Наразі дівчинка тимчасово перебуває під наглядом директорки садка, пише «Главком».

Відомо, що чоловік двічі намагався оформити відстрочку, але йому відмовили. Ситуація набула розголосу і суспільство вимагає перевірки законності таких дій.

На інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він доручив своєму представнику на Дніпропетровщині Олексію Урлаткіну терміново розібратися в ситуації. Регіональний офіс уже надіслав запити до Покровсько-Тернівського ТЦК, служби у справах дітей та районних виконкомів Кривого Рогу.

За словами омбутсмана, необхідно з'ясувати законність мобілізації чоловіка та інформацію про обставини, за яких п'ятирічна дитина залишилася без батьківського піклування, а також дії органів влади для забезпечення її прав і безпеки.

«У центрі таких історій завжди має бути не процедура і не формальність. Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко – а й здатністю бачити людину в кожному рішенні», – наголосив він.

Раніше «Главком» писав, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перевіряє поширену в медіа інформацію про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля»

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг мобілізація Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Росія вдруге за день вдарила по Запоріжжю: є загиблий
Росія вдруге за день вдарила по Запоріжжю: є загиблий
Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем
Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем
Забезпечення військових дронами. Міноборони запустило новий проєкт
Забезпечення військових дронами. Міноборони запустило новий проєкт
Лубінець відреагував на мобілізацію батька, що самостійно виховував п'ятирічну дитину
Лубінець відреагував на мобілізацію батька, що самостійно виховував п'ятирічну дитину
Зеленський анонсував додаткове фінансування для бойових підрозділів та посилення ППО
Зеленський анонсував додаткове фінансування для бойових підрозділів та посилення ППО
Сили оборони уразили два мости на окупованих територіях
Сили оборони уразили два мости на окупованих територіях

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua