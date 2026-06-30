Лубінець відреагував на мобілізацію батька, що самостійно виховував п'ятирічну дитину

Лубінець вважає, що потібно чесно розбирати кожен такий випадок. Не для конфлікту. А для справедливості

У Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, який самостійно виховував п'ятирічну доньку. Коли батька забрали, дівчинка перебувала у дитсадку і фактично залишилася без нагляду близьких. За словами керівниці закладу, після розлучення чоловік сам опікувався дитиною. Наразі дівчинка тимчасово перебуває під наглядом директорки садка, пише «Главком».

Відомо, що чоловік двічі намагався оформити відстрочку, але йому відмовили. Ситуація набула розголосу і суспільство вимагає перевірки законності таких дій.

На інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він доручив своєму представнику на Дніпропетровщині Олексію Урлаткіну терміново розібратися в ситуації. Регіональний офіс уже надіслав запити до Покровсько-Тернівського ТЦК, служби у справах дітей та районних виконкомів Кривого Рогу.

За словами омбутсмана, необхідно з'ясувати законність мобілізації чоловіка та інформацію про обставини, за яких п'ятирічна дитина залишилася без батьківського піклування, а також дії органів влади для забезпечення її прав і безпеки.

«У центрі таких історій завжди має бути не процедура і не формальність. Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко – а й здатністю бачити людину в кожному рішенні», – наголосив він.

Раніше «Главком» писав, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перевіряє поширену в медіа інформацію про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля»