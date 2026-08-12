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Міноборони РФ відзвітувало про «захоплення» неіснуючого села

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони РФ відзвітувало про «захоплення» неіснуючого села
Росія оголосила про «захоплення» села, ліквідованого ще у 1997 році
колаж: glavcom.ua

Щербаківку ліквідували ще у 1997 році після того, як населений пункт повністю знелюднів

Міністерство оборони Росії заявило про нібито захоплення села Щербаківка у Харківській області. Однак такого населеного пункту офіційно не існує вже майже 30 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російське військове відомство напередодні відзвітувало про нібито встановлення контролю над Щербаківкою, подавши це як черговий територіальний здобуток окупаційної армії.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу, що Щербаківку офіційно ліквідували ще у 1997 році. Відтоді такого населеного пункту в Україні не існує.

Міноборони РФ відзвітувало про «захоплення» неіснуючого села фото 1
фото: ЦПД

«Це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда РФ намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх напрямках», – заявили в ЦПД при РНБО.

Водночас Щербаківка не є вигаданою назвою. За радянських часів село справді існувало та виникло на місці Щербакового хутора. Однак із часом населений пункт повністю знелюднів.

У 1997 році Щербаківку ліквідували та виключили з реєстру, оскільки там не залишилося жодного мешканця. Таким чином, станом на 2026 рік російське Міноборони фактично оголосило про «захоплення» населеного пункту, якого офіційно немає майже три десятиліття.

У Центрі протидії дезінформації вважають подібні повідомлення частиною російської пропаганди, спрямованої на створення враження безперервного просування окупаційних військ.

Російські Генштаб та Міноборони й раніше неодноразово офіційно повідомляли про нібито взяття під контроль українських населених пунктів, хоча такі заяви не відповідали дійсності. Зокрема, окупанти кілька разів заявляли про «захоплення» Куп'янська.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Найбільше російських атак Сили оборони зупинили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Протягом доби російські війська завдали двох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет та 80 авіаційних ударів, під час яких скинули 284 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 11 155 дронів-камікадзе та здійснили 3422 обстріли позицій українських військових і населених пунктів.

Теги: Харківщина окупанти війна Україна

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