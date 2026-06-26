Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою

Лубінець з російською омбудсменкою обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам

Лубінець: Обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова провели зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця в Telegram.

«Обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими. Окрема тема – наші воїни, які пройшли Оленівку. Я, як і обіцяв, передав лист від матерів, родин хлопців, які постраждали в Оленівці. Також підняли питання щодо пошуку та верифікації осіб з числа зниклих безвісти», – йдеться у повідомленні.

Лубінець додав: «Окремо акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених. Порушив питання верифікації цивільних заручників та їхнього звільнення. Обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам».

Зокрема, омбудсмени «домовилися про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей».

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Особливість цього повернення полягає в тому, що майже всі звільнені потрапили в полон у 2022 році.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

До слова, звільнений з російського полону прикордонник вперше за довгий час побачив свого сина під час відеодзвінка. Захисник зізнався, що спершу навіть не впізнав хлопчика.

Зауважимо, серед 160 українських захисників, яких 26 червня звільнили з російського полону, 16 належать до підрозділів корпусу «Азов» і один «азовець», який обороняв Маріуполь.