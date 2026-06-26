Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою
Лубінець з російською омбудсменкою обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам
фото: Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram

Лубінець: Обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова провели зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця в Telegram.

«Обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими. Окрема тема – наші воїни, які пройшли Оленівку. Я, як і обіцяв, передав лист від матерів, родин хлопців, які постраждали в Оленівці. Також підняли питання щодо пошуку та верифікації осіб з числа зниклих безвісти», – йдеться у повідомленні.

Лубінець додав: «Окремо акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених. Порушив питання верифікації цивільних заручників та їхнього звільнення. Обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам».

Зокрема, омбудсмени «домовилися про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей».

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Особливість цього повернення полягає в тому, що майже всі звільнені потрапили в полон у 2022 році.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

До слова, звільнений з російського полону прикордонник вперше за довгий час побачив свого сина під час відеодзвінка. Захисник зізнався, що спершу навіть не впізнав хлопчика.

Зауважимо, серед 160 українських захисників, яких 26 червня звільнили з російського полону, 16 належать до підрозділів корпусу «Азов» і один «азовець», який обороняв Маріуполь.

Теги: росія обмін полоненими Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили України продовжують впевнено утримувати «Заоскілля», Кучерівку та частину Петропавлівки
Наступ росіян на Куп'янськ захлинувся? Огляд фронту
31 травня, 14:11
Дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
Пожежа на нафтовому терміналі у Петербурзі набирає обертів: з'явилися нові відео
3 червня, 06:55
Росія шукає порятунок від кадрової кризи в Індії
Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії
3 червня, 21:31
Лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися з українським президентом у Лондоні
Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом: підсумки
8 червня, 01:20
Палає нафтопереробний завод під Москвою
Російські пропагандисти після дронових атак на Московський регіон назвали масштаби повітряного удару
18 червня, 09:36
Жителі Рибінська активно публікують фото та відео незвичних опадів чорного кольору
У Рибінську після атаки ЗСУ випав «нафтовий дощ» (відео)
14 червня, 16:58
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 22 червня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 22 червня
22 червня, 05:35
Сергій Лавров зробив заяви на міжнародному науково-експертному форумі «Примаковські читання»
РФ не зупиниться на лінії фронту. Лавров зробив заяву про переговори
24 червня, 16:33
У російській Уфі уражено НПЗ
Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 км від України
Вчора, 12:27

Політика

Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою
Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою
Зеленський обговорив із президентом Латвії співпрацю у сфері дронів
Зеленський обговорив із президентом Латвії співпрацю у сфері дронів
Україна запровадила санкції проти колаборантів
Україна запровадила санкції проти колаборантів
Папа Римський кинув новий виклик Трампу – Politico
Папа Римський кинув новий виклик Трампу – Politico
Буданов назвав скандал із Польщею страшною помилкою
Буданов назвав скандал із Польщею страшною помилкою
Зеленський доручив Буданову та його заступниками готувати щорічне послання до Ради
Зеленський доручив Буданову та його заступниками готувати щорічне послання до Ради

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua