Бійці 121 бригади заявили про нестачу води та їжі на позиціях: що кажуть у командуванні

«Ротація буде проведена у найстисліші терміни», – заявили Сили оборони Півдня

Військовослужбовці 121 окремої бригади територіальної оборони оприлюднили відеозвернення до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, у якому поскаржилися на тривале перебування на позиціях, проблеми з постачанням їжі та води, а також відсутність ротації, пише «Главком».

Військові заявили, що перебувають на Запорізькому напрямку. У 121 бригаді та Силах оборони Півдня підтвердили складність ситуації, але наголосили, що відео не відображає всіх обставин.

Що заявили військові

На відео командир взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121 бригади лейтенант Сищук розповів, що його особовий склад перебуває у відрядженні у 2-му батальйоні безпілотних систем бригади та виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

За його словами, військових направили на позиції для заміни бійців, які, як він стверджує, перебували там близько восьми місяців без ротації. Самим військовим нібито обіцяли місяць перебування на позиціях, однак вони залишаються там із квітня.

Сищук також заявив, що позиції виявилися зруйнованими, а основні та запасні укриття, про які їм повідомляли перед відправленням, нібито були відсутні.

Найгостріша претензія стосувалася забезпечення. «Забезпечення харчами та питною водою немає від трьох до семи діб», – заявив військовий.

Він також сказав, що окремі військовослужбовці кілька днів перебували у стані, близькому до непритомності, через нестачу їжі та води. У зверненні прозвучала і заява про те, що військові нібито були змушені пити власну сечу через відсутність води.

Військові попросили про евакуацію

Сищук заявив, що його підрозділ не відмовляється від служби, однак через стан особового складу він вирішив вивести людей із позицій за сприятливої можливості, не чекаючи планової заміни.

Військові попросили забезпечити їм безпечний вихід та транспорт для евакуації.

Що відповіла 121 бригада

У 121 окремій бригаді заявили, що командування продовжує вживати заходів для забезпечення військовослужбовців.

За даними бригади, протягом місяця підрозділу Сищука доставили 27 пакунків вагою близько дев'яти кілограмів кожен. Постачання, за твердженням бригади, здійснюється за визначеним графіком.

Водночас у бригаді визнали, що через складну ситуацію на напрямку доставка вантажів іноді може бути несвоєчасною або не в повному обсязі.

Командування також заявило, що командир бригади особисто спілкується з військовими та знає про ситуацію. «Інформація, озвучена у відеозверненні, не відображає всіх обставин», – заявили у 121 бригаді.

Там закликали не робити передчасних висновків та не поширювати інформацію без урахування повного контексту.

Що кажуть Сили оборони Півдня

На відеозвернення також відреагувало командування Сил оборони Півдня. Там підтвердили, що військові виконують завдання на складній ділянці фронту під постійним вогневим впливом російських військ.

Водночас у командуванні наголосили, що оприлюднене відео демонструє лише частину оперативної ситуації. За їхніми даними, протягом останніх 30 днів на позиції підрозділу доставили близько 240 кг продовольства.

У командуванні також повідомили, що готують ротацію військових. «Ротація буде проведена у найстисліші терміни», – заявили Сили оборони Півдня.

Водночас її проведення залежить від безпекової ситуації. За словами командування, перегрупування має відбутися тоді, коли це можна буде зробити без критичного ризику для життя військовослужбовців.