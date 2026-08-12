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ЗСУ від початку року звільнили 26 сіл у трьох областях України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ЗСУ від початку року звільнили 26 сіл у трьох областях України
Зеленський розповів про наступ ЗСУ
фото (ілюстративне): «АрміяInform»

Під контроль України повернуто 745 кв. км території у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях

Українські військові провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку, внаслідок якої під контроль України вдалося повернути 26 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, операція тривала із січня до серпня цього року. У ній брали участь воїни Десантно-штурмових військ та інших залучених підрозділів. За цей час Сили оборони звільнили 745 кв. км території. Під контроль України повернулися 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Зеленський також повідомив про значні втрати російських військ під час операції. За його даними, щонайменше 9550 окупантів було ліквідовано, ще понад 6600 – поранено. Частину російських військових узяли в полон, поповнивши обмінний фонд України.

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«Ця наша наступальна операція виконана чітко – саме так, як і було визначено», – наголосив президент.

За словами Зеленського, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генерального штабу Ігор Скибюк та командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол доповіли йому про результати операції та подальші кроки українських військ. «Пишаюся хоробрістю українських воїнів! Слава Україні!» – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України вперше здійснили повітряний штурм із використанням наземного роботизованого комплексу, який до місця виконання завдання доставив важкий безпілотник. Роль повітряного носія виконав важкий дрон, який транспортував наземний роботизований комплекс ARK-1 глибоко в тил російських військ.

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Теги: ЗСУ військові Запоріжжя війна Донеччина Володимир Зеленський Дніпропетровщина наступ

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