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Скандал із полком «Скеля». Омбудсмен анонсував перевірки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Скандал із полком «Скеля». Омбудсмен анонсував перевірки
Омбудсмен звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування у справі полку «Скеля»
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Військова служба правопорядку з'ясовує обставини резонансної справи

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перевіряє поширену в медіа інформацію про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис омбудсмена в соцмережах.

«Отримав інформацію про можливі серйозні порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи й доведення до самогубств чинних військових. Я не залишаю це без уваги. Моя позиція – чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування.

«Окремо провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Дякую за оперативну реакцію – Військова служба правопорядку вже працює над з’ясуванням обставин», – додав він.

Завтра, 25 червня, моніторингова група Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вирушить на місце для проведення перевірки. «Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі, як незалежної моніторингової групи», – зауважив Лубінець.

Нагадаємо, розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військових штурмового полку «Скеля». 

Напередодні видання «Бабель» повідомило, що з кінця 2025 року до весни 2026-го в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» померли щонайменше 26 новобранців. За даними журналістів, більшість із них перебували у складі підрозділу менш як місяць. У більшості випадків офіційною причиною смерті вказували пневмонію.

Водночас полк «Скеля» прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством.

Теги: військові Лубінець скандал

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