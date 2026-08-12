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Полтавська міськрада вирішила продати будинок родича Симона Петлюри

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Полтавська міськрада вирішила продати будинок родича Симона Петлюри
Будинок Патріарха Мстислава хотіли продати з аукціону
фото: poltava.to

Історична будівля роками руйнується, а майбутнього власника хотіли зобов'язати її зберегти

Полтавська міська рада вирішила приватизувати будинок, у якому народився та провів дитинство Патріарх Мстислав (Іван Скрипник) – релігійний і громадський діяч та племінник Симона Петлюри. Історичну будівлю планували продати через електронний аукціон зі стартовою ціною 525,3 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням місце видання «Полтавщина»

Якими мали бути умови продажу

Йдеться про нежитлові приміщення загальною площею 79,5 кв. м на вулиці Мстислава Патріарха, 13. Будівля має статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини та відома як Хата Патріарха Мстислава.

Патріарх Мстислав (у миру – Степан Скрипник) був племінником Симона Петлюри, служив хорунжим Армії Української Народної Республіки, а у 1920-1921 роках був особистим ад'ютантом Петлюри.

Згодом Скрипник присвятив себе церковній діяльності та став першим патріархом Київським і всієї України. Помер 11 червня 1993 року в Канаді, похований у Саут-Баунд-Бруку в американському штаті Нью-Джерсі

Рішення про включення будівлі до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні, міськрада ухвалила 17 липня 2026 року.

Наступним кроком мало стати затвердження безпосередніх умов продажу. Відповідний проєкт рішення Полтавська міська рада планувала розглянути 20 серпня.

Стартову ціну будинку визначили на рівні 525,3 тис. грн без урахування ПДВ. Гарантійний внесок мав становити 105,06 тис. грн, реєстраційний – 1729,40 грн, а крок аукціону – 5253 грн.

Якщо перший аукціон не відбувся б, будівлю планували повторно виставити на торги зі знижкою 50%. У такому разі стартова ціна становила б 262,65 тис. грн. Після цього передбачався аукціон за методом покрокового зниження вартості.

Окремі вимоги встановили для майбутнього власника. Покупець мав укласти охоронний договір із відповідним органом охорони культурної спадщини та забезпечити збереження історичної будівлі відповідно до законодавства.

Крім того, переможець аукціону мав відшкодувати місту витрати на підготовку об'єкта до приватизації. Йдеться про 20 тис. грн за будівельно-технічне дослідження, 5 тис. грн за незалежну оцінку та 800 грн за її рецензування.

Будинок роками намагалися врятувати

Нині будинок Патріарха Мстислава перебуває в аварійному стані. Стеля будівлі тримається на підпорках, а газ та електроенергію давно відключили.

Спроби врятувати історичний будинок тривали десятиліттями. З 1994 року садибою опікувалася громадська організація «Сестринство Святої княгині Ольги», яка проводила толоки та закликала створити там музей. На фасаді будинку також встановили меморіальну дошку.

У вересні 2021 року за ініціативою міських депутатів на розробку проєкту реставрації виділили 200 тис. грн. У лютому 2022 року на капітальний ремонт та реставрацію планували спрямувати щонайменше 1 млн грн із міського бюджету.

Однак через брак фінансування та початок повномасштабного російського вторгнення кошти на відновлення об'єкта так і не використали. Будівля продовжила руйнуватися, а приватизація мала перекласти обов'язок щодо її збереження на нового власника.

Аукціон поки не оголошуватимуть

Водночас до самого продажу справа поки не дійшла. У Полтавській міській раді повідомили, що питання, яке мали розглянути 20 серпня, знімуть із порядку денного та відправлять на доопрацювання. Отже, аукціон наразі не оголошено, будинок не продано, а остаточні умови його приватизації не затверджено.

До слова, Фонд державного майна 30 червня виставить на аукціон квартиру російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва. Нерухомість раніше стягнули в дохід держави за рішенням суду.

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Теги: аукціон Полтавщина

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