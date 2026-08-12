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У Нововолинську чоловік із ножем напав на військових ТЦК

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Нововолинську чоловік із ножем напав на військових ТЦК
Напад стався під час заходів оповіщення
фото (ілюстративне): Черкаський ТЦК

Один із військовослужбовців перебуває у важкому стані, нападника затримала поліція

У Нововолинську Волинської області 12 серпня під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців Володимирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Один із них дістав ножове поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Як зазначили у ТЦК, військовослужбовці проводили заходи оповіщення спільно з представниками Національної поліції. Унаслідок нападу один військовий отримав ножове поранення черевної порожнини. Його госпіталізували, наразі стан постраждалого оцінюють як важкий. Медики надають йому необхідну допомогу.

Ще один військовослужбовець травмував руку. Після надання медичної допомоги його стан оцінюють як задовільний. У ТЦК наголосили, що обидва військовослужбовці мають досвід участі у бойових діях. До служби в територіальному центрі їх перевели за станом здоров'я.

Нападника затримали працівники поліції. Це нововолинець, 1978 року народження. Наразі тривають слідчі дії. У Волинському обласному ТЦК заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями для встановлення всіх обставин інциденту. Там також звернулися до представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області із проханням сприяти з'ясуванню причин та обставин події.

«Суворо засуджуємо будь-які прояви насильства до ветеранів російсько-української війни, які попри все продовжують виконувати свій обов'язок перед українським народом», – заявили у ТЦК.

Нагадаємо, наприкінці липня у Києві сталася трагедія під час проходження військово-лікарської комісії. Чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла. 

На початку серпня в Одесі під час проведення мобілізаційних заходів чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях районного ТЦК. Унаслідок нападу четверо військових дістали поранення. 

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Теги: Волинська область ТЦК військові напад поранення

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