СБУ викрила у Харкові склад танкових запчастин, які мали дістатись окупантам (відео)

Сумарна вартість виявленого майна, за оцінкою спецслужби – близько $1,5 млн.

Виявлених запчастин достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону

Служба безпеки України викрила у Харкові прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко

У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки. Сумарна вартість виявленого майна, за оцінкою спецслужби – близько $1,5 млн.

Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону, зазначає Дехтяренко.

Нагадаємо, на Черкащині співробітники Служби безпеки України перехопили вантажівку з комплектуючими до військового обладнання на майже $100 тис., що прямувала до Росії з Донецької області. До слова, нещодавно Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ. Агенти-диверсанти РФ працювали образу в кількох регіонах України.