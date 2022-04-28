СБУ викрила у Харкові склад танкових запчастин, які мали дістатись окупантам (відео)
Сумарна вартість виявленого майна, за оцінкою спецслужби – близько $1,5 млн.
Виявлених запчастин достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону
Служба безпеки України викрила у Харкові прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко
У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки. Сумарна вартість виявленого майна, за оцінкою спецслужби – близько $1,5 млн.
Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону, зазначає Дехтяренко.
Нагадаємо, на Черкащині співробітники Служби безпеки України перехопили вантажівку з комплектуючими до військового обладнання на майже $100 тис., що прямувала до Росії з Донецької області. До слова, нещодавно Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ. Агенти-диверсанти РФ працювали образу в кількох регіонах України.