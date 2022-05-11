Російські військкомати розпочали процес, якого досі в історії країни не було

Путін не став оголошувати загальну мобілізацію, але російські військкомати уперше в історії масово викликають резервістів у мирний час

Виклики резервістів військові структури пояснюють нібито необхідністю перевірити дані

У Росії військкомати уперше в історії країни почали масово викликати резервістів. Про це пише видання «Настоящее время».

Виклики нібито пояснюють необхідністю перевірки даних. Хоча, як зазначив координатор правозахисної ініціативи «Громадянин та Армія» Сергій Кривенко, у мирний час в РФ цей процес ще ніколи не був настільки масовим.

За інформацією правозахисників, резервісти після перевірки даних отримують направлення на медкомісію.

Кривенко пояснив, чому російська влада не оголошує мобілізацію, а вдається до подібних заходів. За його словами, під час мобілізації резервісти можуть вимагати заміну військової служби виконанням цивільних обов’язків.

«А для перевірки даних, звичайно, тут відмовитись не можна. Тут треба з'являтися», – зазначив правозахисник.

Сергій Кривенко припустив, що резервістів викликають для того, аби умовити підписати контракт на участь у російсько-українській війні.

Нагадаємо, що про імовірність загальної мобілізації в РФ повідомляла українська розвідка.

Але на початку травня у Кремлі заявили, що не збираються оголошувати загальну мобілізацію у День перемоги.

Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі 9 травня багато говорив про російсько-українську війну, але загальну мобілізацію оголошувати не став. На думку адвоката Марка Фейгіна, влада не йде на такий крок, бо мобілізація може створити в Росії передреволюційну ситуацію.