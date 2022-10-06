Гайдай підтвердив деокупацію села на Луганщині

Окупанти мінують дороги і готуються до тривалої оборони

Українські військові деокупували село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Це вже не є якоюсь таємницею. Справді, Греківку звільнено», – сказав він.

При цьому Гайдай зазначив, що кількість звільнених населених пунктів відучора не збільшилася. Додамо, що 5 жовтня він повідомляв про деокупацію шести населених пунктів.

Зазначимо, що українські військові повідомляли про звільнення Греківки – вони викладали фотографії на тлі таблички з назвою населеного пункту. Гайдай підтвердив цю інформацію.

Крім того, голова Луганської ОВА зазначив, що окупанти мінують дороги та будівлі на окупованих територіях і готуються до тривалої оборони.

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив, що Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області.