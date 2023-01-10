ЗСУ досягли успіху поблизу Кремінної – ISW

Пропагандисти вже почали панікувати, говорячи про відновлення наступу ЗСУ на Лиманській ділянці

Українські військові продовжують атакувати російських окупантів і досягли успіху біля Кремінної в Луганській області. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW) 10 січня.

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Аналітики зазначають, що навіть російські пропагандисти вже говорять про те, що ЗСУ готуються відновити наступ на Лиманській ділянці.

«8 та 9 січня російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Як повідомляв Генштаб України, 8 та 9 січня українські війська відбивали атаки російських військ на Стельмахівку (15 км на північний захід від Сватового). Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нейтралізували українські диверсійні групи на північний захід від Сватового в районі Котлярівки, Новоселівського та Дворічного», – йдеться у світі.

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Крім того, аналітики навели заяву російського пропагандиста Рибаря, який заговорив про те, що українське командування проводить ротацію сил на лінії Куп’янськ-Сватове. У цей же час окупанти намагалися відбивати атаки наших військових у районі Кремінної, тож вони хотіли відновити втрачені позиції.

В ISW зазначили, що пропагандисти вже почали панікувати, говорячи про відновлення наступу ЗСУ на Лиманській ділянці на захід від Кремінної. І поки російські військори вкотре не можуть приховати розчарування від подій на фронті, наші захисники продовжують докладати максимум зусиль, щоб вибити окупантів з українських територій.

Раніше британська розвідка пояснювала, чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну.

До слова, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.