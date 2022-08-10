Цинізм окупантів: РФ ініціює засідання Радбезу ООН через обстріли Запорізької АЕС

Як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі

Країна-агресор Росія запросила на четвер, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.

Інше російське пропагандистське агентствл ТАСС зазначило, що начебто «Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ «Ураган» житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС».

Але нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.