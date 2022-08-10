Головна Світ Політика
search button user button menu button

Цинізм окупантів: РФ ініціює засідання Радбезу ООН через обстріли Запорізької АЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Цинізм окупантів: РФ ініціює засідання Радбезу ООН через обстріли Запорізької АЕС
Росія діє на випередження й скликає Радбез ООН
фото з відкритих джерел

Як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі

Країна-агресор Росія запросила на четвер, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.

Інше російське пропагандистське агентствл ТАСС зазначило, що начебто «Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ «Ураган» житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС». 

Але нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Теги: ООН АЕС МАГАТЕ росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
Вчора, 20:45
Окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом
Окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом
Вчора, 21:08
У США поінформували про рівень радіації біля Запорізької АЕС
Білий дім повідомив про рівень радіації біля Запорізької АЕС
Сьогодні, 05:13

Політика

Росія підбурює Китай до нападу на Тайвань
Росія підбурює Китай до нападу на Тайвань
Американський дипломат назвав агентів Путіна в НАТО
Американський дипломат назвав агентів Путіна в НАТО
Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна
Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна
Туреччина пропускає кораблі з військовою технікою для Росії – Bloomberg
Туреччина пропускає кораблі з військовою технікою для Росії – Bloomberg
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку
Помста за НАТО: російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії
Помста за НАТО: російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
60K
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
51K
Медведєв і бінокль. Соцмережі висміяли нове фото політика
28K
В окупованому Криму пролунали вибухи (фото, відео) 
27K
Американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року
22K
Українці зможуть безкоштовно заправити авто: деталі

Новини

Під Донецьком тривають бої – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту