На Херсонщині поширюється штам Delta+

Як зазначив головний державний санітарний лікар області, за попередніми розрахунками його частка в захворюваності серед мешканців Херсонщини складає 10-15%

На території Херсонщини фіксують зниження показників захворюваності на Covid-19, водночас тут виявили циркуляцію нового різновиду штаму «Дельта» – «Дельту+». Про це у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич.

«Продовжується зниження показників захворюваності, завантаження ліжок пацієнтами з Covid-19. Показник захворюваності становить менш як 450 на 100 тис. населення за останні два тижні (зниження майже вдвічі за останній тиждень). Прогнозна кількість інфікованих на наступний тиждень в діапазоні – 100-200 осіб на добу (за 21 листопада – 55). Водночас, звертаю увагу, що на території декількох регіонів України (у тому числі в нашій області) виявлено циркуляцію різновиду штаму «Дельта», так званого «Дельта+», – написав Ромаскевич.

Як зазначив головний державний санітарний лікар області, за попередніми розрахунками його частка в захворюваності серед мешканців Херсонщини складає 10-15%.

Він також відзначив, що, враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штамами Covid-19, можна спрогнозувати зростання другого піку нової хвилі з 10-15 грудня 2021 року. Проте Ромаскевич зазначив, що тривалість та висоту зростання захворюваності зможуть вирахувати днів за 7-8. На його думку, кількість тих, хто захворіє та буде госпіталізований, залежить від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.

Наразі в області 74 774 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Із них 50 306 людей побороли недугу; 22 024 людини інфіковані Covid-19; 2 444 людини померли.

Нагадаємо, 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 894, медпрацівників – 99. .

За добу 152 321 людину вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовані – 102 561 людина.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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