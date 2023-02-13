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Макарони по 109 грн за кг: очільник управління освіти Рівного відсторонений від посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макарони по 109 грн за кг: очільник управління освіти Рівного відсторонений від посади
Начальник управління освіти Рівного Богдан Турович публічно попросив про відсторонення від посади та проведення службового розслідування
колаж: Суспільне

ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його

Начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича було відсторонено від посади через скандал з закупівлями продуктів. Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяков в Telegram.

Міський голова підписав розпорядження про відсторонення чиновника на час проведення службового розслідування. Про деталі розслідування мер пообіцяв поінформувати пізніше.

За даними «Суспільного», Туровича пов'язують зі скандалом з закупівлею продуктів для дитячих садків Рівного. Йдеться про купівлю макаронів за ціною в 109 грн за кг. ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його.

Раніше мер закликав не спекулювати на цій темі, а мерія називала закупівлю законною.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони потрапило у скандал, адже  купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних. Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн.

Також повідомлялося, що комунальні підприємства Харкова уклали декілька угод на придбання технічної солі на 93 млн грн за найдорожчими в Україні цінами

Теги: скандал розслідування Telegram Рівне продукти

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