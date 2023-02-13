Макарони по 109 грн за кг: очільник управління освіти Рівного відсторонений від посади

Начальник управління освіти Рівного Богдан Турович публічно попросив про відсторонення від посади та проведення службового розслідування

ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його

Начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича було відсторонено від посади через скандал з закупівлями продуктів. Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяков в Telegram.

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Міський голова підписав розпорядження про відсторонення чиновника на час проведення службового розслідування. Про деталі розслідування мер пообіцяв поінформувати пізніше.

За даними «Суспільного», Туровича пов'язують зі скандалом з закупівлею продуктів для дитячих садків Рівного. Йдеться про купівлю макаронів за ціною в 109 грн за кг. ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його.

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Раніше мер закликав не спекулювати на цій темі, а мерія називала закупівлю законною.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони потрапило у скандал, адже купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних. Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн.

Також повідомлялося, що комунальні підприємства Харкова уклали декілька угод на придбання технічної солі на 93 млн грн за найдорожчими в Україні цінами.