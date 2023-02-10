Скандальна Монтян отримала підозру

Українська юристка з проросійськими поглядами підозрюється у колаборціонізмі та виправдовуванні агресії РФ

Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру скандальній українській юристці з яскравими проросійськими поглядами Тетяні Монтян і викликав її на допит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну інформацію, опубліковану в «Урядовому кур’єрі» 10 лютого.

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Монтян підозрюється у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

Крім цього, правоохоронці чекають юристку на допитах, які призначено на 22-24 лютого у столичному будинку на Кловському узвозі, 36/1. Прокурори мають намір вручити Тетяні Монтян повідомлення про підозру та допитати її у статусі підозрюваної.

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скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Як повідомляв «Главком», напередодні повномасштабної війни Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого реалізації «Мінських угод» в якості свідка Тетяну Монтян. Під час виступу в режимі відеовключення Монтян ретранслювала звичні російські наративи, називаючи Україну «маріонеткою Заходу», та звинувачуючи «колективний Захід» у намаганнях спровокувати війну «з Росією на території України». Також вона озвучила звичні тези російської пропаганди щодо того, що Україна, нібито, «вбиває мирне населення Донбасу», – дітей, стареньких та людей з інвалідністю. Монтян наголосила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу та, нібито, бачила це на власні очі.

За даними видання Sprotyv.info, кандидатуру Монтян для участі у брифінгу в якості свідка було погоджено із так званим «МЗС ДНР».

Також видання повідомляє, що Тетяна Монтян систематично бере участь у інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ, розповсюджуючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і її зарубіжних партнерів.

Вже під час загарбницької війни Монтян продовжує роздавати коментарі пропагандистським росЗМІ. Зокрема, в ефірі радіо Sputnik одіозна юристка заявила: «якщо Росія не займеться війною з колективним Заходом всерйоз, значить, Росія просто загине».

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Крім цього, Монтян стала на захист сім’ї Медведчука після підозри Оксані Марченко. У своєму телеграм-каналі написала гнівний допис на адресу СБУ, натякаючи на вибірковому переслідуванні.

скріншот із Telegram Тетяни Монтян

Нагадаємо, Тетяна Монтян є уродженкою Криму. З 2014 року постійно мешкає у Києві. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».