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Скандальна Монтян отримала підозру

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Скандальна Монтян отримала підозру
Напередодні повномасштабної війни Росія долучила Тетяна Монтян до засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого реалізації «Мінських угод»
скріншот із відео на російському ТБ

Українська юристка з проросійськими поглядами підозрюється у колаборціонізмі та виправдовуванні агресії РФ

Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру скандальній українській юристці з яскравими проросійськими поглядами Тетяні Монтян і викликав її на допит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну інформацію, опубліковану в «Урядовому кур’єрі» 10 лютого.

Монтян підозрюється у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

Крім цього, правоохоронці чекають юристку на допитах, які призначено на 22-24 лютого у столичному будинку на Кловському узвозі, 36/1. Прокурори мають намір вручити Тетяні Монтян повідомлення про підозру та допитати її у статусі  підозрюваної.

Скандальна Монтян отримала підозру фото 1
скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Як повідомляв «Главком», напередодні повномасштабної війни Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого реалізації «Мінських угод» в якості свідка Тетяну Монтян. Під час виступу в режимі відеовключення Монтян ретранслювала звичні російські наративи, називаючи Україну «маріонеткою Заходу», та звинувачуючи «колективний Захід» у намаганнях спровокувати війну «з Росією на території України». Також вона озвучила звичні тези російської пропаганди щодо того, що Україна, нібито, «вбиває мирне населення Донбасу», – дітей, стареньких та людей з інвалідністю. Монтян наголосила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу та, нібито, бачила це на власні очі.

За даними видання Sprotyv.info, кандидатуру Монтян для участі у брифінгу в якості свідка було погоджено із так званим «МЗС ДНР».

Також видання повідомляє, що Тетяна Монтян систематично бере участь у інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ, розповсюджуючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і її зарубіжних партнерів.

Вже під час загарбницької війни Монтян продовжує роздавати коментарі пропагандистським росЗМІ. Зокрема, в ефірі радіо Sputnik одіозна юристка заявила: «якщо Росія не займеться війною з колективним Заходом всерйоз, значить, Росія просто загине».

Крім цього, Монтян стала на захист сім’ї Медведчука після підозри Оксані Марченко. У своєму телеграм-каналі написала гнівний допис на адресу СБУ, натякаючи на вибірковому переслідуванні.

Скандальна Монтян отримала підозру фото 2
скріншот із Telegram Тетяни Монтян

Нагадаємо, Тетяна Монтян є уродженкою Криму. З 2014 року постійно мешкає у Києві. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».

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Теги: Офіс фінансового контролю росія війна #stoprussia

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