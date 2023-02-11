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Які продукти подорожчали за рік найбільше: статистика

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Які продукти подорожчали за рік найбільше: статистика
фото: Depositphotos

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 33%

Зростання споживчих цін у січні 2023 року порівняно з груднем склало 0,8%, із січнем минулого року – 26% (у грудні становило 26,6%).  Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Базова інфляція у січні до грудня становить 0,7%, до торішнього січня – 23,3%.

За даними відомства, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 33% (січень 2023 до січня 2022 року).

Найбільше за рік подорожчали яйця (на 77%) та фрукти (на 73,3%). Ціни на інші продукти зросли так:

  • рибні продукти – 45,5%;
  • овочі – 34%;
  • цукор – 31,8%;
  • масло вершкове – 29,1%;
  • хліб та хлібопродукти – 28,8%;
  • макаронні вироби – на 27,2%;
  • м'ясо – 24,1%;
  • молоко – 19,3%;
  • соняшникову олію – 15,6%.

Крім того, за рік помітно подорожчали транспортні послуги – на 27,9%.

Нагадаємо, що Мінекономіки дало прогноз, що буде з цінами в Україні.

Раніше Мінагрополітики повідомило, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.

Нагадаємо, що яйця та курятина можуть подорожчати ще більше, адже блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів. Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахопідприємств, тож це призводять до збільшення собівартості виробництва та цін.

Попри прогнозоване зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом стали за нижчою ціною – експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді.

Читайте також: Коли стабілізуються ціни на продукти і зміцниться гривня: прогноз економіста

 

Теги: харчування продукти інфляція

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