Які продукти подорожчали за рік найбільше: статистика
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 33%
Зростання споживчих цін у січні 2023 року порівняно з груднем склало 0,8%, із січнем минулого року – 26% (у грудні становило 26,6%). Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Базова інфляція у січні до грудня становить 0,7%, до торішнього січня – 23,3%.
За даними відомства, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 33% (січень 2023 до січня 2022 року).
Найбільше за рік подорожчали яйця (на 77%) та фрукти (на 73,3%). Ціни на інші продукти зросли так:
- рибні продукти – 45,5%;
- овочі – 34%;
- цукор – 31,8%;
- масло вершкове – 29,1%;
- хліб та хлібопродукти – 28,8%;
- макаронні вироби – на 27,2%;
- м'ясо – 24,1%;
- молоко – 19,3%;
- соняшникову олію – 15,6%.
Крім того, за рік помітно подорожчали транспортні послуги – на 27,9%.
Нагадаємо, що Мінекономіки дало прогноз, що буде з цінами в Україні.
Раніше Мінагрополітики повідомило, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.
Нагадаємо, що яйця та курятина можуть подорожчати ще більше, адже блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів. Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахопідприємств, тож це призводять до збільшення собівартості виробництва та цін.
Попри прогнозоване зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом стали за нижчою ціною – експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді.
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