Голова СБУ розповів курйозні випадки, які трапилися під час спецоперації «Павутина»

Наталія Порощук
glavcom.ua


Малюк зауважив, що спецоперація «Павутина» мала відбутися раніше, аніж 1 червня
фото: пресслужба СБУ

СБУ: В оперативній роботі ніколи не буває все за планом

Голова СБУ Василь Малюк поділився низкою курйозних моментів, що траплялися як на етапі підготовки, так і безпосередньо під час проведення спецоперації «Павутина». Про це він зауважив в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«В оперативній роботі ніколи не буває все за планом. Тут завжди є якийсь 101, 102 і там 105 варіант, тому, власне, і тут було так само. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в «запій», пробачте, ну так зловживали сильно спиртними напоями... А ми не могли, наші джерела не могли видзвонити! То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – «майовка» у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині», – зазначив Малюк.

Також голова СБУ пригадав ще один складний момент, який виник під час підготовки агентами до відправки автівок із будиночками. Сталося так, що один із негласних помічників випадково натиснув кнопку, через що від’їхав дах будиночка, і водій побачив дрони, розташовані в бойовому порядку.

«Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займались: «Пане голово, у нас нештатна ситуація. Що будемо робити?» Я кажу: «Набирай швидко нашого агентуриста», який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Я кажу: «Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі», – розповів Малюк.

За словами голови СБУ, водію, який побачив це, було 63 роки: «Ну, тобто, він у віці, і він, по суті, на «ви» з гаджетами. Ну і він, як кажуть, «з'їв» цю нашу легенду. Плюс той зверху йому підкріпив це ще відповідною зарплатнею додатковою. І так от воно у нас «пролізло». Але тут позитив, потрібно відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки важливий елемент успішності – це наявність у його психотипі певного такого, знаєте, здорового авантюризму, де він зміг ось так, на ходу...».

«Це ми йому розповіли, а він це вже там по-своєму інтерпретував і довів там водію. Але довів це під таким кутом і таким тоном, що той реально повірив. Плюс тут якраз зіграло нам на позитив те, що самі дрони... Бойова частина знаходиться в корпусі самого дрона. Тобто, на ньому немає окремої бойової частини, прикріпленої. Оскільки, якби він виглядав так, то, я думаю, той водій, який би він не був далекий від реалій, він би все одно подумав би: «щось тут не так», і можливо зателефонував би до місцевого управління ФСБ. Тому, власне, все спрацювало правильно», – підсумував Малюк.

Нагадаємо, що спецоперація «Павутина» відбулась 1 червня 2025 року. За її результатами СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації РФ – 41 літак.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

Теги: росія СБУ війна росіяни Василь Малюк

