Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ та відзначив їх державними нагородами

Глава держави подякував оборонцям неба за кожен день самовідданої служби

У День Повітряних сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, відзначив їх державними нагородами та вручив командирам підрозділів бойові прапори і стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу». Як інформує «Главком», про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував оборонцям неба за кожен день самовідданої служби. Повітряні сили України показали світу реальну майстерність і готовність до будь-яких викликів: вогневе ураження, авіаційне прикриття, розвідка. Пілоти здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів. Понад 25 тисяч російських повітряних цілей знищено – сотні бойових літаків і гелікоптерів, тисячі крилатих ракет, десятки тисяч безпілотників.

«За рекордний час наші воїни досконало опанували Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T та інші засоби ППО. А в небі наші аси пілотують F-16 та Mirage. Те, що зовсім нещодавно багатьом здавалось неможливим, сьогодні – вже реальність», – зауважив президент.

Глава держави наголосив, що завдяки майстерності та професіоналізму кожного воїна Повітряних сил України врятовано сотні тисяч життів наших людей.

Володимир Зеленський привітав воїнів Повітряних сил Збройних Сил України з професійним днем

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів Повітряних сил, які віддали життя заради України та назавжди залишилися в небі.

Володимир Зеленський передав рідним полеглих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого державного звання посмертно удостоєні:

Полковник Дмитро Фішер. Військовий льотчик 1-го класу. Провів у небі понад 1230 годин. Із 2014 року Дмитро Фішер підтримував наші війська з неба. З початком повномасштабного російського вторгнення захищав Харківщину, Запоріжжя, завдавав авіаударів по ворогу біля острова Зміїний та ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Останній виліт Дмитра Фішера відбувся 5 червня 2022 року. Його літак Су-27 уразила ворожа ППО в небі над Запорізькою областю.

Капітан Вадим Мороз. У ніч із 23 на 24 лютого 2022 року вивів свій літак з-під ракетного удару росіян по аеродрому. У перші дні повномасштабної війни знищував понтонні мости, колони бронетехніки, паливозаправники та переправи окупантів на Херсонщині та Миколаївщині. Третього березня 2022-го завдав удару по колоні окупантів з понад 1 тис. одиниць техніки. Під час цієї операції в літак Вадима Мороза влучила ворожа ракета. Він загинув, зумівши відвести палаючу машину від населеного пункту.

Майор Павло Іванов. Дуже швидко опанував чотири типи літаків, зокрема F-16. З перших днів повномасштабної війни знищував ворожу техніку, командні пункти, колони техніки та окупантів. Мав 422 години бойових нальотів, зокрема в умовах активної протидії ППО та ворожих винищувачів. Цього року Павло Іванов здійснив 30 бойових вильотів, під час одного з яких, 12 квітня, загинув у небі над Сумщиною.

Також Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» трьом Героям України особисто. Нагороду отримали:

Полковник Євген Булацик. Захищає небо з 2014 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення організував та спланував майже 1300 бойових вильотів. Особисто виконав понад 170 вильотів із завданням точкових ударів по техніці та скупченню окупантів. Одним із перших застосував високоточні керовані бомби ВК-3 біля Ізюма, на острові Зміїний, у Шевченковому, Дудчанах і Вовчоярівці. Особисто застосував понад 180 одиниць високоточної авіаційної зброї, зокрема ракети Storm Shadow та Scalp.

Підполковник Артем Мироненко. Дуже швидко опанував ЗРК Patriot. У січні торік брав участь у спецоперації зі знищення літака А-50 та пункту управління Іл-22 у повітряному просторі Краснодарського краю РФ. У серпні – керував протиповітряним боєм, під час якого над територією Росії в районі Суджі та Бєлгорода було знищено літак Су-34, БпЛА «Форпост» та «Оріон». Загалом підрозділ під його командуванням знищив 177 повітряних цілей.

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Майор Денис Юдін. З першого дня повномасштабного вторгнення здійснив 259 бойових вильотів. Завдавав бомбових ударів по скупченню живої сили противника, підземних бункерах та боєкомплектах окупантів на Донеччині та Луганщині, по штурмовиках ворога на Запоріжжі. Брав участь у масштабних операціях зі звільнення острова Зміїний, Київщини, Харківщини і правобережжя Херсонщини. Завдавав бомбових ударів по командних пунктах, укріпленнях та піхоті в Курській та Бєлгородській областях РФ.

Також Глава держави відзначив воїнів Повітряних сил орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденами «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів.

Крім того, Володимир Зеленський вручив бойові прапори заступнику командира 107-го окремого авіаційного крила та командиру 17-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» – командирам 14-ї зенітної ракетної Уманської бригади та 19-ї окремої Південнобузької бригади радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення, а також стрічку з почесним найменуванням «Васильківський» – начальнику 38-го об’єднаного навчального центру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав військових, які служать у Повітряних силах Збройних Сил України.

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2025 році ця дата припадає на 3 серпня. У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.

Також президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.