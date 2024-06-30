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Мар'яна Безугла подала у ДБР заяву на Сирського

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мар'яна Безугла подала у ДБР заяву на Сирського
Дуель Безуглої та Сирського триває
фото з відкритих джерел

Безугла вказала, що Сирський перешкоджає її діяльності як нардепа

Народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла написала заяву на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Подаю заяву в ДБР щодо порушення Сирським статті 351 КК України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України», – написала Безугла.

До допису вона додала скріни з, імовірно, військових чатів, в яких йдеться про заборону пускати її на позиції ЗСУ на Донеччині, а також заборону військовим спілкуватися із депутаткою.

Мар'яна Безугла подала у ДБР заяву на Сирського фото 1

Хто віддавав відповідні накази, не вказується.

Мар'яна Безугла подала у ДБР заяву на Сирського фото 2

Напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто.

До слова, село Роботине на Запорізькому напрямку нібито вже як кілька тижнів не контролюють Сили оборони. І віднедавна це ж буцімто стосується і Кринок на Херсонському напрямку. Таку думку висловила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

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