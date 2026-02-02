Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
Рятувальники ліквідували всі займання та врятували трьох людей
фото: ДСНС Черкащини

Пошкоджена АЗС та автівки внаслідок атаки

Уночі Черкаси та область зазнали масованої атаки російськими БпЛА. Постраждали четверо людей, виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За кількома адресами горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки.

Масована атака на Черкащину: наслідки (фото) фото 1

Рятувальники ліквідували всі займання та врятували трьох людей – їх госпіталізували до медзакладу.

фото: ДСНС Черкащини, Суспільне

На місцях працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого російська терористична армія здійснила масовану атаку на Черкащину. Внаслідок цього постраждали люди.

Як повідомлялося, унаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак.

