Запеклі бої під Куп’янськом тривають. Огляд фронту

Боротьба за плацдарми: що відбувається на фронті

Противник намагається хоч десь закріпитися

На Куп'янському напрямку, очевидно, командування угрупування військ (УВ) противника «Запад» отримало «недвозначне» розпорядження «з гори» – негайно «восстановить положение в районе города Купянск».

На крайній правий фланг операційної зони УВ (тобто під Куп'янськ) перегруповуються додаткові підрозділи 47-ї танкової дивізії (тд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА) на додаток до 27-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) цієї ж армії, яка вже задіяна у напрямку на Куп'янськ.

Ситуація із мотострілецькими полками (мсп) 68-ї мотострілецької дивізії (мсд) 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника (121-й та 122-й мсп), яка безпосередньо ними штурмувала місто з півночі, вздовж Осколу, в цьому сенсі, для російського командування, скажімо так, не зовсім позитивна.

Очевидно, самостійно ні 121-й, ні 122-й мсп 68-а мсд, на даний момент, не спроможні деблокувати залишки своїх штурмових груп, оточених у Куп'янську, через значні втрати у своїх передових штурмових підрозділах.

На Костянтинівському напрямку противник щосили намагається закріпитися на південно-східній околиці Костянтинівки. Тут діє тактична група (ТГр) російських військ «Бахмут», зі складу УВ противника «Юг» (вона ж «в миру» – 3-й армійський корпус\АК + окремий мотострілецький полк, сформований 7-ю військовою базою ЗС РФ в Абхазії), тобто, група діє у наступному складі – 6-а мсд, 72-а омсбр та 77-й омсп.

72-а омсбр рветься туди з боку Білої Гори, а 6-а мсд, намагається прорватися в тому ж напрямку основними силами, вздовж дороги Костянтинівка – Бахмут, з боку Предтечине, а також вийти на широкій ділянці на всю східну околицю Костянтинівки.

На даний момент, як я вже писав у своєму нещодавньому огляді, противник спромігся лише прорватися своїми окремими передовими штурмовими групами у південно-східну частину Костянтинівки (район між вул. Островського та СТО «Сіті-Драйв-2019»). Але, разом з тим, вимушений продовжувати вести бої за більш стійке закріплення у селах Предтечине та Олександро-Шультине.

Судячи зі всього, найближчим часом командування ТГр «Бахмут» має намір задіяти, при веденні бойових дій у районі Костянтинівки, той самий спосіб, який російські війська застосували у Куп'янську та Покровську – інтенсивне «проникнення» та інфільтрація значною кількістю малих піхотних груп у райони щільної міської забудови, при масованій підтримці безпілотників.

Зокрема, перед самим Новим Роком фіксувалось прибуття у смугу 3-го АК противника (район південно-східніше й східніше Костянтинівки), принаймні двох додаткових груп (по 6-7 в\сл кожна) спеціального призначення (СпП) – операторів БПЛА, зі складу 16-ї окремої бригади (обр) СпП Головного управління (ГУ), раніше відомого, як «гру», Генштаб ЗС РФ.

Очевидно, перед початком масованого «проникнення» противник спробує, якщо не заблокувати, то принаймні, суттєво ускладнити матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) українських підрозділів, що обороняються на цьому напрямку у самому місті.

Також, ймовірно, командування противника має намір організувати якісне прикриття з повітря (розвідка, вогневе ураження, матеріальне постачання) в тактичній зоні дій своїх малих піхотних (штурмових) груп, під час їх дій у межах міста, за допомогою нарощування сил й засобів, особовий склад яких має значний досвід у застосування БПЛА тактичної зони.

Продовжує погіршуватися ситуація й на Запорізькому напрямку (смуга наступу 58-ї ЗВА противника, де також діють частини й підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії\дшд – 108-й та 247-й десантно-штурмові полки\дшп).

Очевидно, противнику вдалося таки обійти Степногірськ із заходу (вздовж дороги на Григорівку), а також східніше нього (вздовж дороги на Лук'янівське). Цілком ймовірно, що ЗСУ найближчим часом будуть вимушені повністю відійти з району Степногірська.

Не дивлячись на значні втрати у складі своїх передових штурмових підрозділів, 19-а мсд (58-я ЗВА) та полки 7-ї дшд продовжують наполегливі атакуючі\штурмові дії у напрямку Приморське – Річне та на обох флангах Степногірська.

У районі Приморського противник вже вийшов на рубіж оборони ЗСУ по річці Конка, але, скоріш за все, противник має намір у смузі 58-ї ЗВА суттєво розширити його від дельти цієї річки до Комишувахи.

Зважаючи на події, які відбуваються на Гуляйпільському напрямку, вірогідно, українське командування на Запорізькому напрямку має справу із оперативним задумом противника, який передбачає флангове охоплення всього Оріхівського району оборони ЗСУ (із заходу – з боку Степногірська, на правому фланзі УВ «Днепр» та сходу – з боку Гуляйполя, в операційній зоні УВ «Восток»).

На даний момент, російське командування наполегливо намагається його реалізувати. Й поки, хоча із певними складнощами та досить повільно, але те у нього цілком виходить.