Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Анатолій Греков став на захист Батьківщини
колаж: glavcom.ua

Анатолій Греков був учасником АТО та Операції Об’єднаних сил

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Грекова.

20-річний солдат Анатолій Греков, позивний Грек, загинув 21 травня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу біля села Пилипчатине під Бахмутом Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та платформу пам'яті «Меморіал».

Анатолій Греков народився 18 жовтня 2001 року у місті Отаманівка (раніше – Молодогвардійськ) Луганської області. Навчався у Комунальній установі «Молодогвардійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Луганської області». Ще у 2014 році після початку російсько-української війни хлопець разом з родиною змушений був переїхати на Івано-Франківщину. Здобув професію бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу».

Працював у сфері обслуговування на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Анатолій цікавився зброєю та військовою справою, любив активний відпочинок, особливо походи в гори. Він відвідував музичну школу та грав у шкільному духовому оркестрі, займався боксом і мріяв стати професійним військовим. Його вирізняли життєва енергія, відкритість і товариськість – він легко знаходив спільну мову з людьми та мав багато друзів. Вирізнявся порядністю, відповідальністю й водночас сором’язливістю.

Анатолій Греков брав участь в обороні міста Києва
Анатолій Греков брав участь в обороні міста Києва
фото: Львівська міська рада

У 2019 році підписав контракт на військову службу з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Служив гранатометником. Був учасником АТО та Операції Об’єднаних сил.

Коли почалася повномасштабна війна, хлопець продовжував боронити Україну разом із побратимами, брав участь в обороні міста Києва. Згодом боронив територіальну цілісність та суверенітет України на миколаївському та донецькому напрямках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Нагороджений державною відзнакою президента України – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Анатолія Грекова поховали 22 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87  (вул. Пасічна).

У 2019 році Анатолій Греков підписав контракт на військову службу з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою
У 2019 році Анатолій Греков підписав контракт на військову службу з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою
фото: платформа «Меморіал»

У Анатолія Грекова залишилися батьки та двоє братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен новий кіловат – це удар по планах ворога. Як це втілити
Кожен новий кіловат – це удар по планах ворога. Як це втілити
13 сiчня, 21:59
Житомир прощатиметься з 4-річною Крістіною, яка загинула під час обстрілу 23 грудня
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
25 грудня, 2025, 15:03
Понад 50 українців отримають державні нагороди
Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
1 сiчня, 15:25
Зеленський: Якщо партнери не готові, усі представники України повинні зосередитися на конкретних речах
Зеленський розповів про умови для зустрічі з усіма партнерами України
20 сiчня, 13:28
Клепікова отримала лист з подякою з рук окупанта
Чемпіонка світу та Європи з плавання Клепікова потрапила до бази «Миротворця»
27 грудня, 2025, 15:41
Наслідки ракетної атаки на Київ 25 березня 2025 року
Голова КМВА назвав кількість жертв російських обстрілів у Києві за минулий рік
1 сiчня, 12:35
У 2024 році Ярослав Троц став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Троца
10 сiчня, 09:00
Окупанти вдарили по АЗС
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
14 сiчня, 15:44
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
20 сiчня, 17:30

Суспільство

Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова
Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова
Які прилади можна заряджати в пунктах незламності – роз’яснення МВС
Які прилади можна заряджати в пунктах незламності – роз’яснення МВС
«Винна влада». Як Кремль через ботоферми маніпулює темою опалення та електрики
«Винна влада». Як Кремль через ботоферми маніпулює темою опалення та електрики
Міністр оборони Федоров представив радницю з міжнародних проєктів
Міністр оборони Федоров представив радницю з міжнародних проєктів
Російський удар по «Рошену» у Києві. Власник повідомив нові деталі
Російський удар по «Рошену» у Києві. Власник повідомив нові деталі
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 25 січня 2026
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 25 січня 2026

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua