Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова

Анатолій Греков був учасником АТО та Операції Об’єднаних сил

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Грекова.

20-річний солдат Анатолій Греков, позивний Грек, загинув 21 травня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу біля села Пилипчатине під Бахмутом Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та платформу пам'яті «Меморіал».

Анатолій Греков народився 18 жовтня 2001 року у місті Отаманівка (раніше – Молодогвардійськ) Луганської області. Навчався у Комунальній установі «Молодогвардійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Луганської області». Ще у 2014 році після початку російсько-української війни хлопець разом з родиною змушений був переїхати на Івано-Франківщину. Здобув професію бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу».

Працював у сфері обслуговування на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Анатолій цікавився зброєю та військовою справою, любив активний відпочинок, особливо походи в гори. Він відвідував музичну школу та грав у шкільному духовому оркестрі, займався боксом і мріяв стати професійним військовим. Його вирізняли життєва енергія, відкритість і товариськість – він легко знаходив спільну мову з людьми та мав багато друзів. Вирізнявся порядністю, відповідальністю й водночас сором’язливістю.

Анатолій Греков брав участь в обороні міста Києва фото: Львівська міська рада

У 2019 році підписав контракт на військову службу з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Служив гранатометником. Був учасником АТО та Операції Об’єднаних сил.

Коли почалася повномасштабна війна, хлопець продовжував боронити Україну разом із побратимами, брав участь в обороні міста Києва. Згодом боронив територіальну цілісність та суверенітет України на миколаївському та донецькому напрямках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Нагороджений державною відзнакою президента України – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Анатолія Грекова поховали 22 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У 2019 році Анатолій Греков підписав контракт на військову службу з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою фото: платформа «Меморіал»

У Анатолія Грекова залишилися батьки та двоє братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.