 У Миколаєві вдруге за ніч лунають вибухи

Під час першої повітряної тривоги, яку оголосили о 1:01, місцеві також чули вибухи

Російські окупанти вдруге за ніч обстрілюють Миколаїв, тож місцевих жителів просять не наражатися на небезпеку і не виходити на вулицю.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Знову потужні вибухи лунають у місті! Не виходьте на вулицю!», - написав він у телеграмі.

Під час першої повітряної тривоги, яку оголосили о 1:01, місцеві також чули вибухи.

Пізніше Сєнкевич розповів, що окупанти гатили по місту нещадно.

Нагадаємо, жителі Миколаєва повідомили, що після опівночі 31 липня чули звуки вибухів у місті. Однак повітряну тривогу не оголошували.

У соцмережах повідомлють, що пролунало кілька вибухів.

О 01:01 у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога. Перед оголошенням тривоги пролунав вибух, повідомляють про прильоти в області.

Нагадаємо, унаслідок вчорашніх обстрілів Миколаєва було пошкоджено десять багатоповерхових будинків, торговельні павільйони і дачні садиби.