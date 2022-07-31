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 У Миколаєві вдруге за ніч лунають вибухи

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 05:55 glavcom.ua
 У Миколаєві вдруге за ніч лунають вибухи

Під час першої повітряної тривоги, яку оголосили о 1:01, місцеві також чули вибухи

Російські окупанти вдруге за ніч обстрілюють Миколаїв, тож місцевих жителів просять не наражатися на небезпеку і не виходити на вулицю.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Знову потужні вибухи лунають у місті! Не виходьте на вулицю!», - написав він у телеграмі.

Під час першої повітряної тривоги, яку оголосили о 1:01, місцеві також чули вибухи.

Пізніше Сєнкевич розповів, що окупанти гатили по місту нещадно.

Нагадаємо, жителі Миколаєва повідомили, що після опівночі 31 липня чули звуки вибухів у місті. Однак повітряну тривогу не оголошували. 

У соцмережах повідомлють, що пролунало кілька вибухів.

О 01:01 у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога. Перед оголошенням тривоги пролунав вибух, повідомляють про прильоти в області.

Нагадаємо, унаслідок вчорашніх обстрілів Миколаєва було пошкоджено десять багатоповерхових будинків, торговельні павільйони і дачні садиби.

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