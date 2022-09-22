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Масований обстріл Запоріжжя: під завалами люди (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масований обстріл Запоріжжя: під завалами люди (фото, відео)
Окупанти випустили ракету в готель у центральному парку
Кирило Тимошенко/Telegram

Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу

Рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

«Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами», – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей.

Крім того, російські терористи влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу. 

Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки.

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Масований обстріл Запоріжжя: під завалами люди (фото, відео) фото 3

Як повідомлялося, у Запоріжжю прогриміли кілька вибухів. У деяких районах зникло світло. Над Запоріжжям підіймається дим.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна

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