У Щецині автомобіль збив десяток людей на пішохідному переході (фото)

Легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході

33-річний водій в'їхав у пішоходів на переході на площі Родла

На площі Родла у польському місті Щецин легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня. Постраждали понад 10 осіб, серед них діти. Про це повідомляє «Польське радіо».

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Як повідомляється, 33-річний водій в'їхав у пішоходів на переході на площі Родла – одному з найбільших і найбільш завантажених перехресть у Щецині.

Збивши 12 людей, водій втік із місця аварії фото: Facebook/Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim

Збивши 12 людей, водій втік із місця аварії, продовживши рух, але незабаром зіткнувся з автомобілями, що їхали в напрямку центру. Внаслідок цього ще кілька людей постраждало.

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Таким чином, за попередніми даними, всього від дій водія постраждали 17 людей, у тому числі шестеро дітей. 12 постраждалих перебувають у важкому стані

Водій-втікач зіткнувся з автомобілями, що їхали в напрямку центру фото: Facebook/Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim

Зазначається, що винуватця ДТП вже затримали.

До слова, на трасі Тернопіль-Львів водій напідпитку в’їхав в авто евакуації полеглих військових. Унаслідок аварії загинуло троє людей, ще трьох госпіталізували.