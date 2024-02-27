На Львівщині нетверезий водій в’їхав у автомобіль евакуації полеглих військових. Є загиблі

Водій мікроавтобуса та його пасажири були доставлені до медичного закладу

Водій не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху

На трасі Тернопіль-Львів водій напідпитку в’їхав в авто евакуації полеглих військових. Унаслідок аварії загинуло троє людей, ще трьох госпіталізували. Про це повідомляє поліція Львівської області.

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«Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого, близько 04.40, на автодорозі «Тернопіль-Львів» поблизу села Словіта Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ 2109, 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, яким керував 41-річний львів’янин», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир ВАЗ, 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Раніше повідомлялося, що Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль. Чоловік, який два роки перебував в російському полоні, загинув від отриманих травм. Трагедія сталася 8 лютого.