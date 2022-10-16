Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України

Дрон-камікадзе помітили на Вінничині

В Україні – масштабна повітряна тривога. За повідомленням мера Кам’янця-Подільського Михайла Посітка, дрони летять на захід країни.

«Дрони летять на захід України Вже помічений один на Вінниччині. Будьте в безпечному місці», – ідеться в меседжі.

Також повітряні об'єкти помічені у Кременчуцькому районі на Полтавщині, пише народний депутат Олексій Гончаренко.

На Київщині працюють засоби оборони повітряного простору.

Голови Полтавської, Миколаївської та Закарпатської ОВА повідомляють про небезпеку ракетних ударів. Українців закликають подбати про безпеку та залишатися в укриттях.

Крім того, є загроза ракетних ударів на Івано-Франківщині, попереджає начальник обласної вйськової адміністрації Світлана Онищук.

Нагадаємо, у Чорному морі на чергуванні наразі перебувають 12 російських бойових кораблів.