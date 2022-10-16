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Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України
Українців закликають залишатися в укриттях
фото з відкритих джерел

Дрон-камікадзе помітили на Вінничині

В Україні – масштабна повітряна тривога. За повідомленням мера Кам’янця-Подільського Михайла Посітка, дрони летять на захід країни.

«Дрони летять на захід України Вже помічений один на Вінниччині. Будьте в безпечному місці», – ідеться в меседжі.

Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України фото 1

Також повітряні об'єкти помічені у Кременчуцькому районі на Полтавщині, пише народний депутат Олексій Гончаренко.

На Київщині працюють засоби оборони повітряного простору.

Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України фото 2

Голови Полтавської, Миколаївської та Закарпатської ОВА повідомляють про небезпеку ракетних ударів. Українців закликають подбати про безпеку та залишатися в укриттях.

Масштабна повітряна тривога, дрони летять на захід України фото 3

Крім того, є загроза ракетних ударів на Івано-Франківщині, попереджає начальник обласної вйськової адміністрації Світлана Онищук. 

Нагадаємо, у Чорному морі на чергуванні наразі перебувають 12 російських бойових кораблів.

 

Теги: депутат тривога

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