ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії з 12 «Калібрами»

Окупанти можуть атакувати Україну 12 «Калібрами»

У Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебувають 12 російських бойових кораблів. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що у Чорному морі 12 бойових кораблів маневрують в спеціально визначеній ракетобезпечній зоні.

В готовності до ракетного удару перебувають три ракетоносії, споряджені 12-ма «Калібрами».

«Пильнуйте! Ворог ще не зник, не припинив свої обстріли й інші злочини. Попереду багато роботи, тож збережіть себе із вірою в майбутнє. Цінуйте те, що робить Вас щасливими. Не підхоплюйте фейків, пам’ятайте про інформаційну гігієну. Під час повітряної тривоги не наражайте себе на небезпеку!», – закликали військові.

Нагадаємо, впродовж доби українські військові завдали ударів по зосередженню живої сили ворога та техніки на півдні. Підтверджені втрати ворога складають – 14 рашистів, три самохідні артустановки, гаубиця «Мста-Б», станція радіоелектронної боротьби. Пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких дві самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати.