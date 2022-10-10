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Всеукраїнська тривога: у Дніпрі теж пролунали вибухи (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Всеукраїнська тривога: у Дніпрі теж пролунали вибухи (фото, відео)
Ранок понеділка в Україні почався з острілів окупантів
фото з соцмереж

У Києві та на Хмельниччині працювала ППО, деталі встановлюються

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи. Нагадаємо, наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога. 

Місцеві Telegram-канали та ЗМІ пишуть про серію потужних вибухів та імовірні прильоти нічебто по житловому кварталу.

Офіційної інформації щодо ситуації в місті наразі немає, відбою тривоги не оголошували.

Як відомо, також вибухи пролунали в столиці. Наразі відомо про вибухи в Шевченківському районі Києва. 

На Хмельниччині спрацювала ППО. 

Нагадуємо, до сигналу відбою тривоги слід перебувати в укриттях! Не знімайте на фото чи відео прильоти, якщо такі є!

Теги: тривога вибух Дніпро

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