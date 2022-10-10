Всеукраїнська тривога: у Дніпрі теж пролунали вибухи (фото, відео)
У Києві та на Хмельниччині працювала ППО, деталі встановлюються
Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи. Нагадаємо, наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.
Місцеві Telegram-канали та ЗМІ пишуть про серію потужних вибухів та імовірні прильоти нічебто по житловому кварталу.
Офіційної інформації щодо ситуації в місті наразі немає, відбою тривоги не оголошували.
Як відомо, також вибухи пролунали в столиці. Наразі відомо про вибухи в Шевченківському районі Києва.
На Хмельниччині спрацювала ППО.
Нагадуємо, до сигналу відбою тривоги слід перебувати в укриттях! Не знімайте на фото чи відео прильоти, якщо такі є!
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