Всеукраїнська тривога: у Дніпрі теж пролунали вибухи (фото, відео)

Ранок понеділка в Україні почався з острілів окупантів

У Києві та на Хмельниччині працювала ППО, деталі встановлюються

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи. Нагадаємо, наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Місцеві Telegram-канали та ЗМІ пишуть про серію потужних вибухів та імовірні прильоти нічебто по житловому кварталу.

Офіційної інформації щодо ситуації в місті наразі немає, відбою тривоги не оголошували.

Як відомо, також вибухи пролунали в столиці. Наразі відомо про вибухи в Шевченківському районі Києва.

На Хмельниччині спрацювала ППО.

Нагадуємо, до сигналу відбою тривоги слід перебувати в укриттях! Не знімайте на фото чи відео прильоти, якщо такі є!