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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
фото ілюстративне

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

У багатьох областях лунають сирени. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта) фото 1

Раніше повітряні сили пояснили, чому тривоги тепер тривають так довго.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: війна росія окупанти Україна

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