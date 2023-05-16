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У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
Ворог атакував столицю ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загарбники вдарили ракетами по декількох районах Києва

За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі є троє потерпілих від ворожої ракетної атаки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що в Оболонському районі, де також упали уламки ракети, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки в Дарницьокому районі.

Загалом падіння уламків зафіксовано у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

До слова, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Теги: уламки ракет Київ поранення

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