У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
Загарбники вдарили ракетами по декількох районах Києва
За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі є троє потерпілих від ворожої ракетної атаки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він додав, що в Оболонському районі, де також упали уламки ракети, постраждалих немає.
Нагадаємо, у Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки в Дарницьокому районі.
Загалом падіння уламків зафіксовано у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.
До слова, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
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