Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії у війні на 3 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 березня втратила:
- особового складу – близько 878070 (+1350) осіб,
- танків – 10252 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 21290 (+16) од,
- артилерійських систем – 24019 (+60) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО – 1093 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27655 (+61),
- крилаті ракети – 3085 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109) од,
- спеціальна техніка – 3768 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 3 березня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1104-й день повномасштабної війни в Україні.
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