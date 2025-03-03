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Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21290 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ. 

Втрати Росії у війні на 3 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 березня втратила:

  • особового складу – близько 878070 (+1350) осіб,
  • танків – 10252 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 21290 (+16) од,
  • артилерійських систем – 24019 (+60) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО – 1093 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27655 (+61),
  • крилаті ракети – 3085 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109) од,
  • спеціальна техніка – 3768 (+0)
Втрати ворога станом на ранок 3 березня
Втрати ворога станом на ранок 3 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 березня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1104-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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