Умєров запевнив, що жоден український підрозділ не потрапив в оточення на Курщині

Умєров: Зараз Росія знову поширює пропаганду, але ми продовжуємо активну оборону

Міністр також зазначив, що інформація про «тисячі оточених українських військових» не відповідає дійсності

Міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Він заявив про це в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території. Для збереження сил було проведено планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Міністр також зазначив, що інформація про «тисячі оточених українських військових» не відповідає дійсності.

Він нагадав, що подібні заяви з боку Росії були зроблені і восени 2024 року під час саміту країн БРІКС, але тоді вони не підтвердилися.

«Зараз Росія знову поширює пропаганду, але ми продовжуємо активну оборону і здійснюватимемо наступальні дії на флангах ворога, щоб зупинити його просування на нашу територію», – додав міністр Умєров.

Раніше ми писали, що однією з причин, через яку українським військовим довелося залишити позиції в Курській області РФ, стало руйнування мостів росіянами, що значно ускладнило відступ. Як саме відбувалася евакуація, українські військові та аналітики розповіли виданню The New York Times, інформує «Главком».

За словами старшого командира української бригади Артема, російські безпілотники атакували заздалегідь встановлені на мостах вибухові заряди, щоб перекрити українцям шляхи для відходу. В одному випадку, зазначив військовий, окупанти скинули авіабомбу вагою близько 2 тис. кг, аби повністю зруйнувати ключову транспортну артерію.

Також українські захисники вважають, що помітний вплив на бойову ситуацію мали північнокорейські війська. У січні вони відійшли для перегрупування, а коли повернулися в лютому, демонстрували значно кращі бойові навички.