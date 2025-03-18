У квітні ЗСУ перейдуть на систему корпусів. Генштаб пояснив переваги

У Збройних силах України завершується реорганізація структури військового управління

На початку квітня цього року Збройні сили України перейдуть на корпусну систему. Це суттєво допоможе покращити ефективність застосування військ. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає».

Структура нової системи буде така: бригади – корпус – оперативне командування. Тобто бригади входитимуть до складу армійських корпусів, які, своєю чергою, підпорядковуватимуться оперативним командуванням. Тим часом РФ воює в парадигмі бригада – дивізія – корпус – армія; це вертикаль, яка існувала за часів Радянського Союзу.

У ЗСУ наразі не буде такої структурної одиниці, як дивізія. Реорганізація потребувала чималих коштів, тож задля економії військове керівництво запропонувало будувати корпусну систему, оминувши дивізії (зазвичай до складу армійського корпусу входять 3-4 дивізії).

Планується, що в Силах оборони буде загалом 18 корпусів (п’ять існували до початку реформи): 13 у сухопутних військах, два – в десантно-штурмових, один корпус морської піхоти, а також два – у Національній гвардії. Попередньо, у складі одного корпусу буде сім бригад, у решті – по п’ять.

Як зазначає начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський, наявна кількість органів управління оперативного рівня не може забезпечити якісне управління існуючою кількістю бойових військових частин. Таким чином Оперативно-тактичні угруповання буде замінено на армійські корпуси.

Серед важливих переваг корпусної структури:

гнучкість та адаптивність: завдяки делегуванню повноважень на нижчі рівні командування, що дозволяє швидко реагувати на зміни в бойовій обстановці, адаптуючи стратегії і тактики відповідно до нових умов);

завдяки делегуванню повноважень на нижчі рівні командування, що дозволяє швидко реагувати на зміни в бойовій обстановці, адаптуючи стратегії і тактики відповідно до нових умов); ефективне управління ресурсами: завдяки централізованому управлінню та чіткому плануванню корпус може вчасно та доцільно розподіляти між своїми підрозділами ресурси – боєприпаси, паливо, медичні засоби – та уникнути їх дефіциту в критичних ситуаціях завдяки тому, що корпуси матимуть сили та засоби логістики;

завдяки централізованому управлінню та чіткому плануванню корпус може вчасно та доцільно розподіляти між своїми підрозділами ресурси – боєприпаси, паливо, медичні засоби – та уникнути їх дефіциту в критичних ситуаціях завдяки тому, що корпуси матимуть сили та засоби логістики; покращена координація: корпус забезпечує кращу координацію дій між різними підрозділами завдяки чіткій командній вертикалі, що визначає підпорядкованість та відповідальність за прийняття рішення;

корпус забезпечує кращу координацію дій між різними підрозділами завдяки чіткій командній вертикалі, що визначає підпорядкованість та відповідальність за прийняття рішення; підтримка та підсилення: корпус може надавати підтримку підпорядкованим бригадам: створювати резервні підрозділи, які можуть бути залучені до бою у разі потреби; надавати вогневу підтримку ракетними ударами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, застосуванням безпілотників; а також посилювати інженерні підрозділи для облаштування укріплень, понтонно-мостових переправ та мінування місцевості;

корпус може надавати підтримку підпорядкованим бригадам: створювати резервні підрозділи, які можуть бути залучені до бою у разі потреби; надавати вогневу підтримку ракетними ударами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, застосуванням безпілотників; а також посилювати інженерні підрозділи для облаштування укріплень, понтонно-мостових переправ та мінування місцевості; розширенні можливості розвідки.

Концепцію реорганізації ЗСУ Генштаб почав розробляти восени минулого року. Конкретні кроки командування зі створення корпусів почалися у січні 2025-го. Задача – завершити у цілому перехід війська на корпусну систему на початку квітня.

Водночас Генштаб не називає бригади, на основі яких будується кістяк корпусів. Однак раніше зʼявилася інформація про Ставку, яка затвердила 18 командирів армійських корпусів Серед них, зокрема, Роман Дармограй, Василь Матіїв, Дмитро Волошин, Андрій Білецький, Денис Прокопенко, Ігор Оболенський, Руслан Шевчук.

Також Третім армійським корпусом офіційно стає Третя штурмова бригада. Раніше про залученість своєї бригади як опорної у формуванні корпусу заявляли також окремі бійці 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов».

Серед викликів, з якими зіштовхуються новопризначені командири та Генштаб, є брак достатньої кількості висококваліфікованих, підготовлених офіцерських кадрів для роботи у штабах такої кількості корпусів, а також недостатність ресурсу і технічного забезпечення

Як зазначає генерал Острянський, зараз триває комплектування управлінь армійських корпусів особовим складом, організована їх підготовка. Він підкреслив, що при доборі офіцерів у штаби корпусів перевага надається найдосвідченішим, тим, хто має бойовий досвід, у тому числі зі складу штабів ОТУ, тактичних груп, бойових бригад.

Крім того, кожен корпус повинен мати власні комплекти військ підтримки та забезпечення, але проблема в тому, що деяких видів цих спеціальних військ, наприклад, інженерних чи радіохімічного та біологічного захисту, підрозділів ППО, в армії не так і багато, отож їх просто не вистачить у бажаному обсязі на всі корпуси.

Тим часом Генштаб обіцяє, що до складу корпусів не включатимуть підрозділи, які перебувають на стадії формування.

Нагадаємо, головнокомандувач України генерал Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру». Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, що це означає для України.

До слова, Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – стає Третім армійським корпусом.