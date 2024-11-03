Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мати звела церкву в пам’ять про загиблого сина-бійця

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мати звела церкву в пам’ять про загиблого сина-бійця
Ірина Тезик із сином
фото: «Радіо Свобода»

Костянтин Тезик брав участь у визволені прикордонних сіл та захисті Бахмута

У селищі Петриківка на Дніпропетровщині відкрили перший храм Православної церкви України (ПЦУ). Церкву зведено на кошти, пожертвувані матір'ю загиблого воїна Костянтина Тезика. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Костянтин Тезик, гранатометник 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, служив на Харківщині, брав участь у визволенні прикордонних сіл від окупації. Згодом збулася військова мрія бійця – його відібрали до роти ударних безпілотників «Ахілес». 31 жовтня 2023 року Костянтин загинув поблизу Кліщіївки під Бахмутом під час нічного обстрілу російськими військами.

Ідея побудувати храм на честь полеглих воїнів виникла у матері Костянтина ще в день похорону сина. Тоді, для відспівування, запросили священника з УПЦ (Московського патріархату), оскільки в селищі інших храмів не було. Як згадує Ірина, один із друзів сина тоді сказав їй: «А Костя не був би цим задоволений».

Церква в Петриківці, зведена Іриною Тезик
Церква в Петриківці, зведена Іриною Тезик
фото: «Радіо Свобода»

«Ми вирішили, що ця церква буде на честь загиблих воїнів – вони на це заслуговують», – наголошує Ірина.

Ірина у збудованій нею церкві
Ірина у збудованій нею церкві
фото: «Радіо Свобода»

Раніше у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку, де тривають реставраційні роботи, на стіні зобразили портрети волинських бізнесменів.

Раніше священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською. 

Читайте також:

Теги: церква війна втрати Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вранці морозить – буде сніг
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дружину проукраїнського активіста прирівняли в Білорусі до терористів
Білорусь внесла до списку «терористів» дружину проукраїнського загиблого активіста Шишова
27 жовтня, 02:19
Гусак плаває довго по воді – морози ще не прийдуть
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 жовтня, 00:05
Станом на 23 жовтня нових будівель на місці колишнього табору не з'явилося
Білорусь зупинила будівництво військового містечка біля кордону з Україною
25 жовтня, 20:31
Вучич дякував Путіну «за те, що Росія забезпечила достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими»
Президент Сербії Вучич уперше за понад два роки зателефонував Путіну: за що дякував
20 жовтня, 18:20
19 жовтня 2024 року християни відзначають Дмитрівську поминальну суботу
Дмитрівська поминальна субота: історія, прикмети та заборони
19 жовтня, 10:00
Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України
Парафіяни Московського патріархату штурмували Свято-Михайлівський собор у Черкасах (відео)
17 жовтня, 09:46
Журналіст воював на найгарячіших напрямкам, зокрема під селом Очеретине Донецької області
Експолітвʼязень Кремля Станіслав Асєєв звільняється із ЗСУ: стала відома причина
16 жовтня, 19:00
Фергус наголосив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі за свободу та незалежність
Спікер Палати громад парламенту Канади у Раді звернувся до союзників із закликом
14 жовтня, 16:06

Події в Україні

Військові показали, як живуть у Сумах евакуйовані з Курщини родини
Військові показали, як живуть у Сумах евакуйовані з Курщини родини
На фронті загинула бойова медикиня 3-ї штурмової бригади та її коханий
На фронті загинула бойова медикиня 3-ї штурмової бригади та її коханий
Мати звела церкву в пам’ять про загиблого сина-бійця
Мати звела церкву в пам’ять про загиблого сина-бійця
У Івано-Франківську суд звільнив військового від покарання та повернув його на службу
У Івано-Франківську суд звільнив військового від покарання та повернув його на службу
В одному з українських міст випав перший сніг
В одному з українських міст випав перший сніг
Британська розвідка назвала проблеми, із якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України
Британська розвідка назвала проблеми, із якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
24K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
5174
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України
5066
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua