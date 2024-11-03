Мати звела церкву в пам’ять про загиблого сина-бійця

Костянтин Тезик брав участь у визволені прикордонних сіл та захисті Бахмута

У селищі Петриківка на Дніпропетровщині відкрили перший храм Православної церкви України (ПЦУ). Церкву зведено на кошти, пожертвувані матір'ю загиблого воїна Костянтина Тезика. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Костянтин Тезик, гранатометник 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, служив на Харківщині, брав участь у визволенні прикордонних сіл від окупації. Згодом збулася військова мрія бійця – його відібрали до роти ударних безпілотників «Ахілес». 31 жовтня 2023 року Костянтин загинув поблизу Кліщіївки під Бахмутом під час нічного обстрілу російськими військами.

Ідея побудувати храм на честь полеглих воїнів виникла у матері Костянтина ще в день похорону сина. Тоді, для відспівування, запросили священника з УПЦ (Московського патріархату), оскільки в селищі інших храмів не було. Як згадує Ірина, один із друзів сина тоді сказав їй: «А Костя не був би цим задоволений».

Церква в Петриківці, зведена Іриною Тезик фото: «Радіо Свобода»

«Ми вирішили, що ця церква буде на честь загиблих воїнів – вони на це заслуговують», – наголошує Ірина.

Ірина у збудованій нею церкві фото: «Радіо Свобода»

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