Парафіяни Московського патріархату штурмували Свято-Михайлівський собор у Черкасах (відео)

Прихожани УПЦ захопили собор, використовуючи сльозогінний газ і вогнегасники проти громади Черкас.

Вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України, на що відразу відреагували віряни Московського патріархату. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму. Про це повідомляють місцеві видання.

Зазначається, що близько 09:00 парафіяни УПЦ захопили собор, використовуючи сльозогінний газ і вогнегасники проти капеланів ПЦУ та громади Черкас.

У Черкасах прихожани УПЦ московського патріархату штурмують собор, пишуть місцеві пабліки



Вони вже зламали вхідні ворота. Також прихильники московської церкви застосовують сльозогінний газ. pic.twitter.com/xilzSd4PlJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2024

На відео також видно як прихильники Московського патріархату виганяли капеланів Православної церкви України та представників громади всередині храму.

Нагадаємо, що сьогодні Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Про це повідомив військовий капелан Володимир Педько.

«Вітаю Черкащину і всю Україну з тим, що найбільший православний храм України, який тривалий час був під управлінням московського патріархату — повернувся в лоно Української церкви! Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним», – йдеться у заяві.

Володимир Педько зауважив, що на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.