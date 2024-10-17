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Парафіяни Московського патріархату штурмували Свято-Михайлівський собор у Черкасах (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Парафіяни Московського патріархату штурмували Свято-Михайлівський собор у Черкасах (відео)
Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України
фото: скріншот з відео

Прихожани УПЦ захопили собор, використовуючи сльозогінний газ і вогнегасники проти громади Черкас.

Вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України, на що відразу відреагували віряни Московського патріархату. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму. Про це повідомляють місцеві видання.

Зазначається, що близько 09:00 парафіяни УПЦ захопили собор, використовуючи сльозогінний газ і вогнегасники проти капеланів ПЦУ та громади Черкас.

На відео також видно як прихильники Московського патріархату виганяли капеланів Православної церкви України та представників громади всередині храму.

Нагадаємо, що сьогодні Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Про це повідомив військовий капелан Володимир Педько.

«Вітаю Черкащину і всю Україну з тим, що найбільший православний храм України, який тривалий час був під управлінням московського патріархату — повернувся в лоно Української церкви! Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним», – йдеться у заяві.

Володимир Педько зауважив, що на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.

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