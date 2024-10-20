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Президент Сербії Вучич уперше за понад два роки зателефонував Путіну: за що дякував

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Президент Сербії Вучич уперше за понад два роки зателефонував Путіну: за що дякував
Вучич дякував Путіну «за те, що Росія забезпечила достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими»
фото з відкритих джерел

Приводом для розмови стало відзначення 80-ї річниці визволення Белграда

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив із главою Росії Володимиром Путіним. Про це пише «Радіо Свобода».

Приводом для розмови стало відзначення 80-ї річниці визволення Белграда. Вучич заявив, що у них з Путіним була «хороша, відкрита, довга та змістовна розмова».

Президент Сербії дякував Путіну «за те, що Росія забезпечила достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими».

«Я висловив надію, як і два з половиною роки тому, що Сербія не запровадить санкції проти РФ», – написав Вучич у своєму профілі в Instagram.

У Кремлі повідомили, що Путін і Вучич «ще раз підтвердили прихильність подальшому зміцненню взаємовигідного співробітництва в усьому світі» і домовилися «продовжувати підтримувати особисті контакти».

Раніше президент Сербії Вучич із прапором Росії вболівав за збірну своєї країни у Лізі націй. 

Також посольство Сербії в Києві відновить свою роботу вже цьогоріч. 

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Теги: президент посольство Сербія радіо путін Свобода санкції росія

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