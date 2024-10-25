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Білорусь зупинила будівництво військового містечка біля кордону з Україною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Білорусь зупинила будівництво військового містечка біля кордону з Україною
Станом на 23 жовтня нових будівель на місці колишнього табору не з'явилося
архівне фото: Радіо свобода

На будівництво нового військового містечка в 2023 році планувалося виділити з бюджету 500 тис. рублів

Білоруське міноборони призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області неподалік від кордону з Україною. Про це повідомило білоруське «Радіо Свобода».

Журналісти проаналізували супутникові знімки і встановили, що роботи на місці об’єкта «Чайка» (колишнього радянського піонерського табору), розташованого за 40 км від кордону з Україною, ймовірно, були зупинені з невідомих причин.

Джерело «Радіо Свобода» надіслало до редакції фотографії, зроблені на території цього об’єкта, яке належить міністерству оборони Білорусі. Вони показують, що там немає активної діяльності. Наразі єдине, що зробили – знесли корпуси колишнього піонерського табору. На об’єкті немає ні обладнання, ні працівників, ні охорони.

Будівельний майданчик військового об'єкта під Гомлем, космічний знімок, липень 2023 року
Будівельний майданчик військового об'єкта під Гомлем, космічний знімок, липень 2023 року
фото: RFE / RL

Також видання отримало супутникові знімки, які підтверджують інформацію, отриману від джерела. На супутниковому знімку від 10 жовтня 2024 року видно, що на території колишнього табору нових об’єктів не з’явилося.

Будівельний майданчик військового об'єкта під Гомлем, супутниковий знімок, жовтень 2024 року
Будівельний майданчик військового об'єкта під Гомлем, супутниковий знімок, жовтень 2024 року
фото: RFE / RL

Про плани з будівництва нового військового містечка та полігону в Гомельській області стало відомо минулого року, і вони були прописані в державній інвестиційній програмі. Першу чергу мали завершити у березні 2024 року. Проте з невідомих причин будівництво призупинили. Станом на 23 жовтня нових будівель на місці колишнього табору не з'явилося.

Паспорт будівельного майданчика, фото зроблено взимку 2024 року
Паспорт будівельного майданчика, фото зроблено взимку 2024 року
фото: Courtesy photo

За інформацією офіційних джерел, на будівництво нового військового містечка в 2023 році планувалося виділити з бюджету 500 тис. рублів, у 2024 і 2025 роках – 10 і 40 млнвідповідно. Проєкт мав стартувати в 2023 році і завершитися в 2027-му.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко сумнівається, що Володимир Путін залучить військових з Північної Кореї для зміцнення російської армії. На його думку, НАТО у відповідь на такий крок введе свої війська в Україну. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, білоруський виробник мінеральних добрив «Гродна Азот» постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини. 

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Теги: Білорусь Міноборони Свобода радіо будівництво військові навчання

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