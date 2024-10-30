Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською

Люди казали, що хочуть традиційно молитися слов'янською мовою

Отець Василь Левченко упродовж п’яти років служив у містечку Заставні, що в Чернівецькій області, в храмі УПЦ. За цей час він намагався служити українською мовою, відкрито звертався до Митрополита Онуфрія із закликом відокремитися від Московського патріархату та возив на фронт допомогу. Проте для деяких людей він все ще залишався «московським попом». Це і стало причиною переходу в ПЦУ. У інтерв’ю «Суспільному» отець Василь розповів, чому деякі його парафіяни відмовлялися молитися українською.

«Від початку війни почав помаленьку переходити на українську мову в богослужіннях. І людям пояснював, що українською мовою молитися – це нормально, це не є гріхом, і молитва Богом приймлена. У багатьох людей реально є страх, що як вони помоляться українською мовою, то Бог не почує. У цьому, певно, винна пропаганда, що вони так думають. Але люди казали, що хочуть традиційно молитися слов'янською мовою. Добре, молімося слов'янською мовою, але такою, якою молилися ваші батьки. У рідній вимові. І я помаленьку почав це робити. Були люди невдоволені, але більшість якось це прийняла. Великий відсоток активу був проти – це чверть чи третина парафії», – розповів священник.

За словами отця Василя, люди дійсно почали згадувати, як їхні мами ніколи не казали «Вєрую», говорили «Вірую в єдиного Бога-Отця, Вседержителя».

«Люди почали говорити, що я служу українською. А слов'янська мова в українській вимові дуже схожа з українською мовою. Я давав їм книжку, щоб слідкували і перевіряли, чи я змінив якесь слово, чи я, можливо, щось своє додав, чи щось забрав. Ти ж слідкуєш, там всього дві-три літери читаються інакше, а звучить по-іншому. Я це реалізував, до моменту переходу я так і служив, радий, що зумів так зробити», – сказав Отець Василь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

До відома, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.