McDonald's відновив роботу в Миколаєві

Ресторан у Миколаєві став 125‑м закладом мережі, що працює в Україні

Протягом кількох тижнів ресторан працюватиме з обмеженим меню

У пʼятницю, 27 березня, McDonald's відновив роботу ресторану в Миколаєві за адресою вул. Павла Скоропадського, 43. Про це повідомляє «Главком».

Повернення до Миколаєва після чотирирічної перерви стало можливим після стабільного підтвердження відповідності якості води стандартам компанії за результатами аудитів.

Зала ресторану працює щодня з 7:00 до 23:00, а «МакДрайв» відкритий з 5:00 до 23:30. Також доступний сервіс «Мобільне замовлення», а для безперебійної роботи заклад обладнаний генератором.

Протягом перших двох тижнів після відкриття ресторан працюватиме з обмеженим меню, зокрема й без сніданків. Послуга доставки також стане доступною орієнтовно за два тижні.

Як відомо, 12 квітня 2022 року росіяни, котрі наступали на Півдні, підірвали водогін з річки Дніпро. До середини травня 2022-го мешканці Миколаєва взагалі не мали води – її довозили машинами з сусідніх населених пунктів.

«Главком» раніше писав, що центральна влада по-справжньому взялася на проблему з питною видою для Миколаєва лише навесні 2024 року. 29 квітня Кабмін вніс зміни до торішньої постанови, передбачивши будівництво водозабору з річки Південний Буг, що у місті Нова Одеса Миколаївської області та магістрального водогону.

З 1 жовтня 2025 року в Миколаєві розпочалося постачання води з нового водогону з Нової Одеси. Водогін, який бере воду з річки Південний Буг, має довжину 67 км і складається з двох ниток водопостачання на 120 тис. кубів.

Як повідомлялося, з початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення.