Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні 69% об'єктів водопостачання не відповідають нормам – Держпродспоживслужба

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні 69% об'єктів водопостачання не відповідають нормам – Держпродспоживслужба
За результатами виявлених порушень Держпродспоживслужба направила 3157 приписів
фото з відкритих джерел

Понад 700 тис. проб: Держпродспоживслужба дослідила якість води в Україні

З початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Для забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації Держпродспоживслужба провела перевірки на 967 підприємствах та 7715 об’єктах водопостачання. За результатами інспекцій, порушення санітарного законодавства виявили на 5328 об’єктах, що становить 69% від загальної кількості перевірених.

Також було перевірено 42 об’єкти водовідведення, на 10 з них (23,8%) виявили порушення, зокрема незадовільний санітарно-технічний стан, недостатнє забезпечення засобами для знезараження та порушення термінів медоглядів персоналу.

Лабораторні дослідження підтвердили невтішні результати. Із понад 700 тис. проб води, взятих із централізованих та нецентралізованих джерел, 23 509 проб (із централізованого водопостачання) та 1190 проб (із нецентралізованого) не відповідали встановленим вимогам.

За результатами виявлених порушень Держпродспоживслужба направила 3157 приписів та листів з рекомендаціями до органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів, з яких 40% вже виконані. Також накладено один штраф у Київській області. Крім того передано одну справу до правоохоронних органів у Миколаївській області, а також ініційовано та проведено 255 засідань регіональних та місцевих комісій.

Нагадаємо, війна в Україні негативно впливає на санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема, через руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та забруднення довкілля. Найбільше постраждала якість питної води. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба перевірила 7 715 об’єктів водопостачання. Порушення виявлено на 5 328 з них (69%), переважно на нецентралізованих джерелах, таких як колодязі, каптажі та свердловини, які є основним джерелом води в сільських громадах.

Читайте також:

Теги: Держпродспоживслужба вода Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 серпня, 00:00
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53
Сійярто відреагував на пост Андрія Сибіги через нафтопровід
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
18 серпня, 19:00
Сибіга розповів про роботу над гарантіями безпеки
Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2
18 серпня, 15:36
Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
17 серпня, 10:21
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
16 серпня, 20:14
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
На думку Віктора Ющенка, нинішня війна в Україні – це «фінальна дистанція» у багатовіковій боротьбі за незалежність Києва
Ющенко: Для України сьогодні більше позитивних новин, ніж будь-коли
3 серпня, 13:46
Кабінет Міністрів України погодив низку нових призначень на ключові урядові посади
Уряд України затвердив нові кадрові призначення: список
28 липня, 23:22

Суспільство

В Україні 69% об'єктів водопостачання не відповідають нормам – Держпродспоживслужба
В Україні 69% об'єктів водопостачання не відповідають нормам – Держпродспоживслужба
Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
8569
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5538
РФ масовано атакувала Київ: вже 21 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2220
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
2112
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Сьогодні, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua