В Україні 69% об'єктів водопостачання не відповідають нормам – Держпродспоживслужба

Понад 700 тис. проб: Держпродспоживслужба дослідила якість води в Україні

З початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Для забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації Держпродспоживслужба провела перевірки на 967 підприємствах та 7715 об’єктах водопостачання. За результатами інспекцій, порушення санітарного законодавства виявили на 5328 об’єктах, що становить 69% від загальної кількості перевірених.

Також було перевірено 42 об’єкти водовідведення, на 10 з них (23,8%) виявили порушення, зокрема незадовільний санітарно-технічний стан, недостатнє забезпечення засобами для знезараження та порушення термінів медоглядів персоналу.

Лабораторні дослідження підтвердили невтішні результати. Із понад 700 тис. проб води, взятих із централізованих та нецентралізованих джерел, 23 509 проб (із централізованого водопостачання) та 1190 проб (із нецентралізованого) не відповідали встановленим вимогам.

За результатами виявлених порушень Держпродспоживслужба направила 3157 приписів та листів з рекомендаціями до органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів, з яких 40% вже виконані. Також накладено один штраф у Київській області. Крім того передано одну справу до правоохоронних органів у Миколаївській області, а також ініційовано та проведено 255 засідань регіональних та місцевих комісій.

Нагадаємо, війна в Україні негативно впливає на санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема, через руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та забруднення довкілля. Найбільше постраждала якість питної води. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

