Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі

ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Миколаєва

Росія здійснила чергову атаку на Миколаїв. Під прицілом ворожих дронів опинилися житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та ДСНС.

Як повідомив Віталій Кім, внаслідок атаки Миколаєва постраждали троє місцевих мешканців. Також дрони зруйнували житлові будинки. «Внаслідок атаки шахедів на місто поранення отримали троє чоловіків – 19, 23 та 42 років. Двох постраждалих госпіталізовано, третьому – допомога була надана на місці. Пошкоджено приватний будинок», – повідомив Віталій Кім.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка зайнялася в одному з пошкоджених будинків фото: ДСНС

Наслідки татаки по Миколаєву показали в ДСНС. Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу, яка зайнялася в одному з пошкоджених будинків.

Наслідки татаки по Миколаєву показали в ДСНС фото: ДСНС

«3 людей постраждали внаслідок російської атаки БпЛА по місту. Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, третьому надали меддопомогу на місці.Пошкоджений дах приватного житлового будинку. Зайнялася господарча будівля, газова труба та сміття. Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС», – розповіли у ДСНС.

ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Миколаєва фото: ДСНС

Нагадаємо, 4 березня російська терористична армія атакувала Миколаїв. Внаслідок цього пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. За даними влади, виникла пожежа. Зокрема, легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано.

Також повідомлялося, у Миколаєві ввечері 23 лютого стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які прибули на перезмінку.Усіх постраждалих госпіталізували.