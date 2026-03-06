Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
Внаслідок атаки дронів по Миколаєву постраждали троє людей
фото: Віталій Кім/Миколаївська ОДА/Telegram

ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Миколаєва

Росія здійснила чергову атаку на Миколаїв. Під прицілом ворожих дронів  опинилися житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та ДСНС.

Як повідомив Віталій Кім, внаслідок атаки Миколаєва постраждали троє місцевих мешканців. Також дрони зруйнували житлові будинки. «Внаслідок атаки шахедів на місто поранення отримали троє чоловіків – 19, 23 та 42 років. Двох постраждалих госпіталізовано, третьому – допомога була надана на місці. Пошкоджено приватний будинок», – повідомив Віталій Кім. 

Рятувальники ліквідували пожежу, яка зайнялася в одному з пошкоджених будинків
Рятувальники ліквідували пожежу, яка зайнялася в одному з пошкоджених будинків
фото: ДСНС

Наслідки татаки по Миколаєву показали в ДСНС. Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу, яка зайнялася в одному з пошкоджених будинків. 

Наслідки татаки по Миколаєву показали в ДСНС
Наслідки татаки по Миколаєву показали в ДСНС
фото: ДСНС

«3 людей постраждали внаслідок російської атаки БпЛА по місту. Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, третьому надали меддопомогу на місці.Пошкоджений дах приватного житлового будинку. Зайнялася господарча будівля, газова труба та сміття. Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС», – розповіли у ДСНС. 

ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Миколаєва
ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Миколаєва
фото: ДСНС

Нагадаємо, 4 березня російська терористична армія атакувала Миколаїв. Внаслідок цього пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. За даними влади, виникла пожежа. Зокрема, легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. 

Також повідомлялося, у Миколаєві ввечері 23 лютого стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які прибули на перезмінку.Усіх постраждалих госпіталізували. 

Читайте також:

Теги: ДСНС обстріл дрон Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
9 лютого, 11:30
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
11 лютого, 00:58
Росіяни атакували інфраструктуру міста
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу
16 лютого, 20:28
Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
7 лютого, 08:59
Ворог зруйнував житловий будинок авіаударами
Росіяни вдарили по Запорізькому району: загинули четверо людей, постраждала дитина
25 лютого, 10:00
Наслідки атаки на Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя. Рятувальники повідомили наслідки
26 лютого, 05:33
Вибух у Миколаєві травмував правоохоронців, поліція заявила про теракт
Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських
23 лютого, 19:28
У Києві продовжують роботу 120 мобільних пунктів надання допомоги на базі наметів рятувальників
Зупинка Дарницької ТЕЦ: скільки будинків залишаться без опалення до весни
24 лютого, 12:55
Сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку
Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки
Вчора, 08:05

Події в Україні

Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ
Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua