Реформа мобілізації: народна депутатка попередила про «болісні» заходи

В Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які після отримання повістки не з’являються до ТЦК
В Україні готують масштабну реформу мобілізації, яка передбачає посилення відповідальності та примусові заходи для військовозобов’язаних у розшуку

Україна потребує реформи мобілізації навіть на нинішньому етапі війни. Водночас, для частини військовозобов’язаних, які уникають служби та перебувають у розшуку, такі зміни можуть виявитися «дуже болісними», оскільки держава застосовуватиме власні механізми впливу. Як інформує «Главком», про це у програмі «Говорить великий Львів» заявила народна депутатка України, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

«Чекаю пропозиції по реформі мобілізації. Я вірю, що це можливо. Це дуже складний процес, але він реальний і можливий, навіть на цьому етапі. Він буде дуже болісний і складний. Він буде болісний для тих, хто сьогодні є в розшуку, але в нас просто інших немає виходів. Якщо людина не хоче по-хорошому, а варто спробувати по-хорошому, тоді держава має застосовувати свої санкції, свої заходи примусу для того, щоб людина дійшла до військової служби і замінила тих, хто там з 2022 року», – зазначила нардепка.

Додамо, що в Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які після отримання повістки не з’являються до ТЦК. Майбутня реформа стосуватиметься не лише роботи ТЦК, а й механізмів контролю за дотриманням мобілізаційного законодавства. Наразі конкретні законопроєкти ще не зареєстровані, однак у парламенті вже тривають обговорення можливих нововведень.

Нагадаємо, Сухопутні війська Збройних Сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у шести навчальних центрах. Зміни розроблено на основі досвіду 151-го навчального центру з метою адаптації тренувань до умов сучасної війни. 

Нагадаємо, в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, які покликані суттєво посилити контроль за наданням відстрочок від мобілізації. Нововведення кардинально змінюють підходи до формування списків та квот на підприємствах, проте вже зараз викликають серйозне занепокоєння серед представників бізнесу та провідних юристів. 

