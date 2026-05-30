Росіяни атакували залізницю в Запоріжжі – загинув машиніст, є поранені

Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз

Росіяни близько полудня 30 травня атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

«На жаль, залізнична родина має втрати – загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога», – ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що «Укрзалізниця» надасть усю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам.

Нагадаємо, у ніч проти 30 травня під час масованої повітряної атаки на Сумську область, ворог повністю зруйнував будівлю залізничного вокзалу в місті Шостка та завдав суттєвих пошкоджень усій інфраструктурі станції.

Як відомо, Сумська область знову опинилася під щільним вогнем російських окупаційних військ. Протягом кількох годин ворог атакував різні райони області, застосовуючи широкий спектр озброєння та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури, житлового фонду та підприємств.