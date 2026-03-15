У Черкасах ресторан створив до Великодня суші-паски: реакція мережі

Нестандартний маркетинговий хід викликав шквал жартів та коментарів

У Черкасах місцевий суші-ресторан створив свою версію великодньої паски. Кухарі закладу виклали рис, огірки, сир, солену червону рибу та креветки у форми для великодньої випічки. Як інформує «Главком», фото свого кулінарного ноу-хау заклад виклав у мережі Threads.

«Суші-паска. Геніально чи злочин? Ми зробили свою версію святкової випічки. Тільки замість тіста – рис, а замість родзинок – лосось», – підписав фото ресторан.

Нестандартний маркетинговий хід викликав шквал жартів та коментарів у мережі. Не всі українці оцінили суші-паски.

Дехто писав, що ця ідея безглузда, а хтось жартував – тільки не несіть у церкву та не показуйте священнику.

Були коментатори, котрі взяли допис дуже близько до серця та писали, що люди все далі і далі від бога.

Утім, чимало користувачів мережі жарт ресторану підтримали і вправлялися в дотепах. Наприклад, казали, що не проти згрішити і скуштувати таку паску, якщо там буде більше лосося.

Допис за добу набрав майже півтори тисячі переглядів та чотири сотні коментарів.

Раніше виробник локальних солодощів «Джелато-Гуцулато» із села Кваси на Закарпатті презентував новинку у своєму асортименті – пивний мусовий торт.