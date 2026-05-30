Справа про держзраду. Ексдружина Андрія Деркача врятувала готівку, яка була під арештом чотири роки

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Оксана Терехова і Андрій Деркач розлучилися у лютому 2020 року
Слідство втратило важливий речовий доказ

Вищий антикорупційний суд 21 травня скасував арешт коштів, вилучених у квартирі колишньої дружини багаторічного нардепа Андрія Деркача Оксани Терехової. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Герой Росії передає привіт Україні. У справі Деркача почали зникати речові докази».

Готівка на суму 49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн була під арештом із середини серпня 2022 року. Детективи НАБУ відшукали ці кошти у квартирі у центрі Києва на вулиці Михайла Грушевського, 9А колишньої дружини Деркача Оксани Терехової. Тоді слідчі дії відбулися у рамках справи про держзраду і незаконне збагачення експолітика, який на початку великої війни втік до РФ, де отримав найвищу нагороду – Героя Росії.

У судовому реєстрі «Главком» помітив щонайменше дві невдалі спроби колишньої дружини Деркача зняти арешт із коштів. Зауважимо: вилучені 49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн було визнано речовим доказом у справі про держзраду Андрія Деркача.

В ухвалі від 14 лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд чітко прописав, що «… існують достатні підстави вважати, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом (неправомірна вигода, яку, за версією сторони обвинувачення ОСОБА_12 (Андрій Деркач – «Главком») отримував систематично через інших осіб за вчинення ним дій з використанням наданих йому повноважень народного депутата України в інтересах Головне управління Генштабу Збройний сил РФ з метою здійснення підривної діяльності проти України)».

Більше того Феміда наполягала, що допоки немає вироку у справі Деркача, передчасно скасовувати арешт цих коштів. Однак, що змінилося за два роки, що антикорупційний суд таки став на бік ексдружини Деркача, достеменно невідомо.

Додамо, що адвокат Оксани Терехової переконувала суд, що арештована готівка – це частина доходу від підприємницької діяльності ексдружини Деркача. Перевірити  це неможливо, адже у кожній електронній декларації, які подавав нардеп Андрій Деркач за час роботи у Верховній Раді, пані Терехова частково показувала власні заробітки, але повністю закрила розміри заощаджень, посилаючись на «заборону втручання в її особисте життя і нерозповсюдження конфіденційної інформації».

Крім того, варто додати важливий факт. Попри те, що у лютому 2020 року подружжя Деркача-Терехової розлучилося, у квартирі Терехової, яку обшукали правоохоронці, було зафіксовано купу особистих речей і документів Андрія Деркача: фотографії, службове посвідчення народного депутата України, трудова книжка, автобіографії, військовий квиток, посвідчення про нагородження заохочувальною відзнакою, закордонні паспорти тощо. Тобто такі речі точно не будуть зберігатися в чужій оселі.

Також правоохоронці побачили чоловічий гардероб (костюми, сорочки, взуття). Однак будь-яких пояснень чи доказів щодо проживання у квартирі іншого чоловіка, окрім Андрія Деркача, ексдружина не надала.

Крім того, у сейфі, де слідство знайшло готівку (49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн), лежав оригінал договору оренди індивідуального (банківського) сейфу, укладений 22 травня 2017 року між Деркачем та банком.

Нагадаємо, що з грудня 2023 року Вищий антикорупційний суд слухає справу за обвинуваченням у державній зраді та незаконному збагаченні народного депутата семи скликань Андрія Деркача. Наприкінці червня 2022 року Служба безпеки України повідомила про викритття агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії, на чолі якої досі стоять керівник Ігор Костюков та його перший заступник Володимир Алєксєєв. Роль російського агента, за даними спецслужби, була відведена й Андрію Деркачу. Його ще у 2016 році завербувало керівництво Генштабу РФ. З того часу фінансово підживлювало – по $3-4 млн на кілька місяців. Гроші мали спрямовуватися на створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати при захопленні України. При цьому значна частина цих грошей, за матеріалами справи, осіла в кишенях Деркача. Зокрема, слідство назвало конкретну цифру – $567 тис. – це винагорода, яку протягом 2019-2022 років колишній нардеп-утікач одержав від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

