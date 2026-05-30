Флот РФ практично нівельовано – Сирський

glavcom.ua
фото: Олександр Сирський/Telegram
Українське військове керівництво провело інспекцію ударних підрозділів ВМС в Одесі

Чорноморська операційна зона стала театром бойових дій, де Сили оборони України повністю перехопили ініціативу, диктують російським загарбникам власні умови та практично звели нанівець присутність флоту РФ у Чорному й Азовському морях. Як інформує «Главком», про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком здійснив робочу поїздку до Одеси, де зустрівся із командуванням Військово-Морських Сил ЗСУ. Сирський разом із начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим проінспектував ключові підрозділи ударних сил ВМС, зокрема берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун», а також корабельно-катерний склад та системи протиповітряної й протикатерної оборони портів.

Під час наради командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа доповів про поточну обстановку та заходи щодо зміцнення безпеки морських торговельних шляхів. Особливу увагу командування приділило розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем.

«Роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому наше завдання — масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження. Будемо посилювати бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога», – зазначив головком.

Окрім масштабування ударних дронів, Україна впроваджує ще одне стратегічне рішення – створення єдиної Інтегрованої системи морської обізнаності. Вона об’єднає всі сенсори різних міністерств і відомств, що діють на морі. Певні кроки для реалізації цього проєкту вже втілюються на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, що дозволить державі повністю контролювати ситуацію у своїх південних рубежах.

Нагадаємо, Слов’янсько-Краматорська агломерація на Донеччині залишається однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту, де ворог зосередив основні зусилля. Попри постійні спроби росіян прорвати оборону, Сили оборони стримують тиск і на певних ділянках перехоплюють ініціативу.

Нагадаємо, за даними DeepState, під контроль України повернулися частини територій Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Українські бійці звільнили від російських загарбників щонайменше 46 кв. км території. Аналітики підтвердили інформацію Генштабу ЗСУ про успіхи захисників на Олександрівському напрямку. Зокрема, українські воїни звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. 

До слова, російські окупаційні війська посилили штурмові дії, авіаудари та атаки безпілотниками на півдні України. Попри тиск ворога, Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки з метою відновлення контролю над раніше втраченими територіями.

